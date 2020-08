Predaj nových domov v USA dosiahol v júli 13,5-ročné maximum

Washington 25. augusta (TASR) - Predaj nových domov v USA vzrástol minulý mesiac na najvyššiu úroveň za 13,5 roka. Ukazuje sa tak, že americký trh s nehnuteľnosťami je voči pandémii nového koronavírusu, ktorá tamojšiu ekonomiku stlačila do recesie, do veľkej miery imúnny. Trhu pomáhajú najmä mimoriadne nízke úrokové sadzby hypoték.



Americké ministerstvo obchodu v utorok informovalo, že predaj nových domov v USA vzrástol v júli o 13,9 % na sezónne upravenú ročnú mieru 901.000. To je najvyššia úroveň predaja od decembra 2006, pričom zároveň prekonáva odhad ekonómov. Tí počítali s predajom na úrovni 785.000 jednotiek.



Lepšie údaje zverejnilo ministerstvo aj za mesiac jún, keďže tie pôvodné revidovalo smerom nahor. Predchádzajúci údaj poukazoval na predaj 776.000 nových domov, nový stanovil ročnú mieru na 791.000.



Z jednotlivých regiónov bol rast predaja nových domov zaznamenaný prakticky všade, až na Severovýchod. Tam predaj klesol o 23,1 %. Naopak, najvýraznejší rast zaznamenal v júli Stredozápad, kde sa predaj zvýšil o 58,8 %. Nasledoval región Juh s 13-percentným rastom a Západ s rastom o takmer 8 %.



Stredná cena nového domu dosiahla v júli 330.600 USD (279.837 eur). Oproti júnu to znamená pokles o 1,9 %, v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa však zvýšila o 7,2 %.



(1 EUR = 1,1814 USD)