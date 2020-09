Rast cien domov v USA sa v júli zrýchlil

Washington 29. septembra (TASR) - Ceny domov v USA pokračovali v júli v raste, pričom tempo rastu sa ešte zrýchlilo. Poukázal na to vývoj indexu cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller pre 20 metropolitných oblastí zverejnený v utorok.



Index cien domov S&P CoreLogic Case-Shiller vzrástol v júli medziročne o 3,9 %, zatiaľ čo v júni rast dosiahol 3,5 %, uviedla agentúra AP. Júlový rast bol zároveň o niečo výraznejší, než očakávali analytici. Index za júl však tentoraz nezahrnuje údaje za oblasť Detroitu, čo je dôsledok meškania spracovania údajov na príslušných úradoch pre pandémiu nového koronavírusu.



Až 16 z 19 metropolitných oblastí evidovalo rýchlejší rast cien nehnuteľností než v júni. Najvýraznejší rast cien domov zaznamenali v mestách Phoenix (9 %), Seattle (7 %) a Charlotte (6 %), naopak, najmenej sa ceny zvýšili v Chicagu (0,8 %) a New Yorku (1,3 %).



Realitám pomáhajú v období pandémie nového koronavírusu nízke úrokové sadzby a nedostatok nehnuteľností na trhu. Ako uviedol ekonóm Matthew Speakman z realitnej spoločnosti Zillow, tento trend by mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch.