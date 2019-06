Počet rozjednaných predajov domov v Spojených štátoch stúpol

Index rozjednaných predajov domov v USA v máji medzimesačne stúpol o 1,1 % na 105,4 bodu po poklese o 1,5 % na 104,3 bodu v apríli.

Washington 27. júna (TASR) - Viac Američanov podpísalo v máji kontrakty na kúpu domu než v predchádzajúcom mesiaci. Takzvané rozjednané predaje sa po prepade v predchádzajúcom mesiaci oživili viac, než sa očakávalo.



Index rozjednaných predajov domov v USA v máji medzimesačne stúpol o 1,1 % na 105,4 bodu po poklese o 1,5 % na 104,3 bodu v apríli. Uviedla to asociácia realitných maklérov National Association of Realtors. Ekonómovia počítali so zvýšením len o 1 %. Dôvodom oživenia predaja je zrejme zníženie úročenia hypoték.



Aj napriek medzimesačnému nárastu boli rozjednané predaje v porovnaní s vlaňajším májom slabšie o 0,7 %. To bol už ich 17. medziročný pokles po sebe.



Rozjednané kontrakty na kúpu domov sú barometrom budúceho predaja. Dokončenie predaja tradične trvá jeden až dva mesiace od podpisu zmluvy.