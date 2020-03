V rámci nehnuteľností investuje Slovensko najmä do koncelárií

Bratislava 7. marca (TASR) – Slovensko sa v objeme investícií do nehnuteľností nachádza v rámci Európy na 22. mieste. Ako vyplýva z prieskumu poradenskej spoločnosti CBRE, v minulom roku dosiahli investície do slovenských nehnuteľností úroveň 641 miliónov eur.



Investorov najviac zaujímali kancelárske nehnuteľnosti, do ktorých investovali zhruba 266 miliónov eur, teda 42 % všetkých investícií do slovenských nehnuteľností v roku 2019. Asi 39 % investícií, teda približne 253 miliónov eur išlo do industriálnych budov. Do maloobchodu prišlo od investorov zhruba 105 miliónov eur, teda 16 % celkového objemu a zvyšné tri percentá smerovali do hotelov.



Podľa predikcií odborníkov sa stav maloobchodu a logistiky v roku 2020 na Slovensku nezmení, avšak do popredia idú dátové centrá. „Čoraz viac investícií bude v roku 2020 smerovať aj do dátových centier a cloudových služieb v Európe. V tomto prípade zaznamenávame rastúci záujem o nové lokality. Aj keď je stále najväčší rast zaznamenaný v mestských oblastiach, čoraz viac operátorov smeruje práve do regiónov,“ priblížil šéf oddelenia pre prieskumy v kontinentálnej Európe spoločnosti Jos Tromp.



Odborníci zároveň očakávajú, že najväčšiu triedu aktív v Európe bude predstavovať nájomné bývanie. Takéto nehnuteľnosti čoraz viac priťahujú pozornosť investorov a na Slovensku sú výhľady v tejto otázke takisto pozitívne. Podotkli však, že na Slovensku segment nájomného bývania čelí niekoľkým problémom, napríklad stavebnému zákonu a legislatíve, ktorá obmedzuje stavebnú činnosť. Mestá podľa nich nevykazujú aktívny prístup v rámci územných plánov a len vybavenie samotného stavebného povolenia trvá často niekoľko rokov.



Najlikvidnejším trhom v Európe bolo podľa prieskumu Nemecko, kde výška investícií minulý rok dosiahla 84 miliárd eur. Investície do nemeckých nehnuteľností teda medziročne oproti roku 2018 vzrástli o osem percent. Medzi ďalšie najlikvidnejšie krajiny patria podľa prieskumu aj Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko či Švédsko.