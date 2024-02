Švédske realitné koncerny odpísali z hodnoty aktív miliardy korún

Štokholm 27. februára (TASR) - Dve najväčšie spoločnosti na švédskom realitnom trhu SBB a Heimstaden vykázali za minulý rok vysokú stratu, pod čo sa veľkou mierou podpísali odpisy za miliardy švédskych korún. Obidve spoločnosti však veria, že to najhoršie v súvislosti s krízou na realitnom trhu je už za nimi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Realitný sektor v Európe, najmä však v Nemecku a vo Švédsku, zaznamenával dlhé roky prudký rozmach, k čomu prispievali nízke úrokové sadzby. Avšak keď Európska centrálna banka (ECB) začala od júla 2022 v dôsledku vysokej inflácie úrokové sadzby prudko zvyšovať, realitná bublina praskla.



Spoločnosť SBB, najväčšia realitná spoločnosť vo Švédsku, zaznamenala v minulom roku stratu viac než 22 miliardy švédskych korún (1,97 miliardy eur). Ako uviedla, z hodnoty svojich aktív odpísala vyše 13 miliárd SEK. Portfólio spoločnosti tak kleslo zo 135 miliárd SEK v roku 2022 na 73 miliárd SEK, čiastočne však aj v dôsledku predaja časti aktív.



Heimstaden vlastniaci nehnuteľnosti od Štokholmu až po Berlín odpísal z hodnoty svojich investičných nehnuteľností 31 miliárd SEK. Výsledkom je strata pred zdanením na úrovni 29 miliárd SEK.



Obe spoločnosti však očakávajú, že tento rok nebude situácia taká zlá ako v tom minulom a trh by už výrazný pokles zaznamenať nemal. "Sme na začiatku obdobia, v ktorom sa podmienky na finančných trhoch postupne zlepšujú," povedal generálny riaditeľ SBB Leiv Synnes, podľa ktorého má SBB najhorší vývoj svojich aktív už za sebou.



Určitý optimizmus v súvislosti s nastupujúcim rokom dal najavo aj zástupca šéfa spoločnosti Heimstaden Christian Fladeland. "Čo sa týka roka 2024, som mierne optimistický," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters. Riziko ďalšieho výrazného poklesu cien by podľa neho na nemeckom a švédskom trhu hroziť nemalo, dodal však, že švédsky trh je rizikovejší.



Švédsko, najväčšia severská ekonomika, je jednou z najbohatších krajín Európy. Jej Achillovou pätou je však realitný sektor, keďže banky poskytli úvery na na bývanie za viac než 4 bilióny SEK (358,18 miliardy eur). Práve v dôsledku týchto úverov sú Švédi dvakrát zadlženejší než Nemci či Taliani.



(1 EUR = 11,1675 SEK)