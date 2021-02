Takmer 50.000 rakúskych domácností dlhuje na nájomnom milióny eur

Viedeň 22. februára (TASR) - Koncom marca sa v Rakúsku končí lehota na splatenie odložených platieb nájomného. Komora práce (AK) sa obáva, že mnohí nájomníci sa dostanú do finančnej núdze, a preto žiada vytvorenie podporného fondu, ktorý by úplne alebo čiastočne prevzal platbu úrokov. AK odhaduje, že tento rok by sa dlhy domácností na nájomnom mohli vyšplhať až na 83 miliónov eur.



Rakúska vláda na jar minulého roka vytvorila možnosť odložiť platby nájomného za apríl, máj a jún do konca roka 2020, neskôr lehotu predĺžila do konca marca. Odklad platieb je spojený so štvorpercentným úrokom.



"V apríli dopadne kladivo - vtedy musia nájomníci zaplatiť štyri mesačné nájomné. Odklad zároveň znamenal, že k odloženým platbám sa pripočíta úrok 4 % plus nájomné za aktuálny mesiac," cituje agentúra APA odborníka AK na bývanie Thomasa Ritta.



Podľa odhadov komory hrozí v tomto roku 48.000 výpovedí z nájomných zmlúv a núteného vysťahovania a v ďalších 17.000 prípadoch hrozí deložovanie. To by znamenalo medziročné zdvojnásobenie počtu prípadov deložovania.



Dlhy 48.000 domácností na nájomnom môžu dosiahnuť 83 miliónov eur. AK však poukazuje na informácie z realitného sektora, že krízu nepociťuje a príjmy prichádzajú vo veľkých objemoch. Podľa komory príjmy z nájomného vlani výrazne stúpli.