Trh sa prebúdza a ceny nehnuteľností začínajú rásť

Bratislava 29. novembra (TASR) - Realitný trh sa prebúdza a ceny nehnuteľností začínajú rast. Realitné kancelárie zaznamenávajú zvýšený dopyt kupujúcich po bývaní aj po investičných nehnuteľnostiach. Realitný trh sa tak preklápa v prospech predávajúcich. Upozornila na to riaditeľka platformy združujúcej realitných maklérov na Slovensku FinGO reCloud Róberta Mecková.



"Aj vzhľadom na ďalší očakávaný pokles úrokových sadzieb a zvyšujúci sa dopyt kupujúcich trend zdražovania nehnuteľností bude pretrvávať. Veľkú rolu v tomto zohráva aj avizované zvýšenie DPH, keďže ceny pri nových výstavbách automaticky porastú o 3 % a prirodzene na to bude reagovať aj sekundárny trh," priblížila Mecková. Doplnila, že podľa štatistík Národnej banky Slovenska (NBS) sa rast cien nehnuteľností v treťom kvartáli 2024 mierne zrýchlil, zdraželi najmä menšie jedno-, dvoj- a trojizbové byty.



Realitné kancelárie na Slovensku od septembra registrujú zvýšený dopyt záujemcov o bývanie. "Mnohých kupujúcich naštartovalo znižovanie úrokových sadzieb na hypotékach, iní sa pre kúpu rozhodujú z obavy vyššieho nárastu cien nehnuteľností v budúcom roku. Realitný trh sa už výraznejšie preklápa v prospech predávajúcich, preto ak človek premýšľa nad kúpou a vie nehnuteľnosť zafinancovať, nemal by pridlho otáľať. Už o pár mesiacov za rovnaký typ bytu či domu s najväčšou pravdepodobnosťou zaplatí viac," poradila Mecková.



Predávajúcim, ktorí by chceli v budúcom roku nehnuteľnosť predať čo najvýhodnejšie, odborníčka odporučila, aby sa už obzerali po realitnej kancelárii, vytvorili si stratégiu na predaj a pripravili nehnuteľnosť. "Na konci januára sa predaje naplno rozbehnú, pričom ponuka sa môže rozšíriť," doplnila.



Podľa Meckovej je pri nastavení vhodnej ceny podstatné zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti, vybavenia a príslušenstva. Úlohu zohráva aj poloha či ďalšie externé faktory. "Niekedy sa viac oplatí predať byt s parkovacím miestom, inokedy je výhodnejšie riešiť to ako dve oddelené transakcie. Inak sa predáva garsónka v novostavbe, inak pozemok za mestom alebo starší rodinný dom," upozornila realitná odborníčka.



Pripomenula, že opomenúť netreba ani administratívu spojenú s predajom nehnuteľnosti. Aj s tým môže pomôcť realitný maklér. "Odporúčam pozrieť si webovú stránku aj sociálne siete a referencie realitného makléra. Ideálne je, ak vám ho odporučí niekto, kto už má s maklérom osobnú skúsenosť," uviedla Mecková.



Priblížila, že provízie realitných kancelárií sa pohybujú v rôznej výške. Štandardná provízia realitných maklérov sa podľa odborníčky pohybuje na úrovni 3 až 5 % z konečnej predajnej ceny nehnuteľnosti.