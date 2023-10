Trh sa stabilizuje, narastá ale rozdiel v cene starších a nových bytov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Realitný trh sa postupne stabilizuje, avšak narástol rozdiel medzi cenami starších bytov a novostavieb. Medziročne však ceny bytov klesli a vrátili sa na úroveň spred dvoch rokov. Vyplýva to z aktuálnych údajov aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.



"Narastá rozdiel medzi staršími bytmi, ktorých ceny klesajú viac, a novostavbami, ktoré si svoju hodnotu držia, respektíve v niektorých novších projektoch aj rastú. Vidieť tiež rozdielny vývoj podľa lokalít. Je to signál, že trh už v niektorých častiach Slovenska našiel rovnováhu a stabilizoval sa," priblížil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.



Cenové ponuky sa podľa údajov realitného portálu líšia pri novších a starších bytoch, čo sa v silnejších lokalitách prejavilo v medzikvartálnych nárastoch cien. Pri menších bytoch to bolo najvýraznejšie vidieť v Prešove (+11,5 %), Košiciach II (+6,02 %), Trnave (+5,93 %) a v Bratislave V (+5,21 %).



V treťom štvrťroku poklesu cien odolávali trojizbové byty. Ako vyplýva z údajov realitného portálu, tie medzikvartálne najviac zdraželi v Trnave (+12,42 %), Košiciach II (+4,24 %), Prešove (+3,73 %) a Trenčíne (+3,47 %).



Ceny bytov vzrástli aj v centre Bratislavy, výrazný je najmä medziročný nárast. Podľa údajov realitného portálu ceny väčších bytov v bratislavskom Starom Meste medziročne vzrástli až o 16,87 %. "Cena trojizbových bytov v centre Bratislavy neklesá ani v krízových obdobiach. Majitelia týchto nehnuteľností vedia, že skupina prémiových zákazníkov v lokalite je stabilná a dostatočne veľká. Ukazuje sa to aj na cenovkách novoohlásených projektov v tejto časti mesta, ktoré opäť atakujú rekordné úrovne," doplnil údaje Pružinský.