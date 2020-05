V máji možno očakávať návrat zamestnancov do kancelárií

Bratislava 13. mája (TASR) – V máji možno na Slovensku očakávať postupný návrat zamestnancov do kancelárskych budov. Myslí si to realitná a poradenská spoločnosť JLL. Pandémia nového koronavírusu podľa spoločnosti zmení kancelárie – bude sa v nich klásť dôraz na hygienu, čistotu, fyzický odstup či iný spôsob komunikácie medzi zamestnancami. Tzv. open space kancelárie sú pre riziko prenosu ochorenia COVID-19 v ohrození.



Zamestnanci sa do kancelárií podľa spoločnosti budú vracať postupne. „V prvej vlne sa vrátia zamestnanci, ktorí sú nevyhnutní na zabezpečenie chodu firmy, zvyšná časť zamestnancov tak bude nasledovať v niekoľkých ďalších vlnách,“ uviedla spoločnosť. Pracovné tímy budú musieť byť oddelené a striedať sa budú na základe jasných pravidiel, aby sa dosiahol potrebný hygienický štandard.



Jednou z očakávaných zmien v kanceláriách je dostatočný odstup medzi jednotlivými zamestnancami. Nájomcovia budov budú musieť pracovať s konceptom open space a otvorené priestory začnú premieňať na čiastočne uzavretý priestor s dôrazom na spoluprácu, ale i súkromie. Niektoré firmy uvažujú o inštalácii priečok napríklad na oddelenie tímov pracovníkov. Úpravy si vyžiadajú aj „úzke hrdlá“, ako schody, výťahy, toalety či kuchynky.



V krajinách, ktoré sú vo fáze uvoľňovania obmedzení, badať trend presunu niektorých tímov do coworkingových centier. „V prípade nákazy jednotlivca nebude v tomto prípade nutné uzavrieť do karantény celú firmu, ale len príslušný tím z konkrétneho coworkingového centra,“ vysvetlila spoločnosť.



Ako ďalej uvádza, tiež podľa nej vzrastie dopyt po lepšom technologickom vybavení kancelárií, hlavne čo sa týka zariadení na telekonferencie či videohovory. Poradenská spoločnosť tiež predpokladá, že mnoho prevádzkovateľov kancelárskych budov umiestni vo vchodoch senzory teploty alebo zavedie ďalšie nástroje kontrolujúce zdravotný stav zamestnancov a návštevníkov. „Napríklad v Číne 80 % kancelárskych budov triedy A vyžaduje u zamestnancov meranie telesnej teploty,“ dodala spoločnosť.



„Je nevyhnutné, aby firmy nepodcenili situáciu a pre svojich zamestnancov vytvorili prostredie, do ktorého sa nebudú báť vrátiť, ale naopak, po týždňoch izolácie skôr tešiť,“ uzavrel vedúci oddelenia projektového manažmentu spoločnosti Michal Oparty.