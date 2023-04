Reality v závere minulého roka prekonali 2,4 miliardy eur

Bratislava 3. apríla (TASR) - Ku koncu minulého roka bola hodnota aktív realitných fondov o niečo viac ako 2,4 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 prišlo k nárastu o 16,4 %, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 3,3 %. V pondelok to uviedla analytička finančnej a investičnej skupiny a spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská, na základe údajov Národnej banky Slovenska.



Ku koncu decembra 2022 predstavovali aktíva investičných podielových fondov o niečo viac ako 9,1 miliardy eur. Na medziročnej báze bol pokles objemu o - 4,3 %, podľa Sadovskej najmä z dôvodu poklesu aktív zmiešaných a dlhopisových fondov. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku však ich objem zaznamenal opätovný nárast, a to o 1,4 %, na základe slov analytičky najmä z dôvodu nárastu objemu aktív akciových a realitných fondov.



Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali ku koncu roka 2022 aj naďalej zmiešané fondy s podielom 45,6 %. Nasledované boli realitnými fondmi s podielom 26,4 % a akciovými fondmi s podielom 15,8 %, vyčíslila Sadovská.



Dodala, že dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 12 %. Ostatné fondy vykázali ku koncu decembra podiel 0,2 %.



Počas vlaňajšieho roka práve realitné fondy spomedzi všetkých typov fondov zaznamenali najvýraznejší absolútny nárast aktív. Od vypuknutia pandémie sa objem aktív v realitných fondoch zvýšil o 54,2 %, uzavrela analytička situáciu v SR.



Doplnila, že v ČR boli ku koncu roka aktíva realitných fondov 204,8 miliardy českých korún, čo je takmer 8,5 miliardy eur. Ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 21,1 %.



Medziročne v ČR došlo k nárastu objemu aktív o 15,8 % a oproti predchádzajúcemu kvartálu bol rast o 3,5 %. Od vypuknutia pandémie išlo o nárast 58,2 %, vyplynulo to z údajov Českej národnej banky, uzavrela Sadovská.