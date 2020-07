Veľké zahraničné banky sa vzdávajú svojich londýnskych bášt

Londýn 11. júla (TASR) - Obrie banky z Wall Street aj veľké európske banky sa vzdávajú svojich londýnskych bášt. A nie je za tým iba brexit.



Zatiaľ čo Barclays plánuje v nasledujúcich mesiacoch výrazne zredukovať centrálu svojej investičnej banky v hlavnom meste Spojeného kráľovstva, švajčiarska Credit Suisse Group vyprázdňuje deväť poschodí kancelárií a Morgan Stanley analyzuje všetky svoje priestory v Londýne.



Tieto kroky boli naplánované ešte pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. Teraz, keď ekonomiky čelia najhoršej recesii za celé dekády, a v prípade Británie až za tri storočia, môžu nájomníci sklenených a oceľových veží, ktoré dominujú londýnskym štvrtiam City a Canary Wharf, pristúpiť k ešte väčšej redukcii kancelárskych priestorov.



„Väčšie banky jednoznačne predstavujú väčšie riziko pre majiteľov nehnuteľností,“ uviedol Rogier Quirijns, vedúci oddelenia európskych nehnuteľností, podľa ktorého v prípade Londýna hrozba recesie a možného brexitu bez dohody, a najnovšie aj ochorenie COVID-19, tieto riziká ešte zväčšujú.



Pandémia poskytla bankám ďalší podnet na redukciu v snahe udržať si hotovosť po tom, ako celú dekádu potichu uvoľňovali priestory v Londýne, kedže niektoré pracovné miesta zanikli už po predchádzajúcej finančnej kríze. Podľa maklérskej skupiny CBRE Group sa za uplynulých deväť rokov "londýnska stopa" bánk znížila o približne šesť miliónov štvorcových stôp, čo zodpovedá zhruba tuctu budov rovnakej veľkosti ako známy mrakodrap Gherkin (uhorka).



Prepúšťanie v londýnskom finančnom sektore sa v 1. štvrťroku zrýchlilo, pričom počet zamestnancov v 12 najväčších investičných bankách klesol o 5 %, čo je najstrmší pokles najmenej za šesť rokov podľa spoločnosti Coalition Development. Veľa z toho pripadá na európske banky, ktoré redukovali svoje kancelárie v Londýne ešte pred pandémiou.



Analytici predpovedajú, že do konca tohto roka by mohli mať kontinentálne banky v Londýne o 20 % menej zamestnancov ako na začiatku roka 2019.



Na budúcnosť kancelárskych budov však má vplyv nielen brexit či hospodárska kríza, ale tiež pandémia, ktorá ukázala, že práca z domu môže byť efektívna a relatívne jednoduchá, čo poskytuje tomuto odvetviu ďalšiu príležitosť na racionalizáciu nákladov.



Riaditelia bánk od Jesa Staleyho z Barcalys po šéfa Morgan Stanley Jamesa Gormana si dokonca začínajú klásť otázky, či už vlastníctvo sídla banky nevychádza z módy. Spoločnosť UBS Group uviedla, že až tretina jej zamestnancov by mohla trvalo pracovať na diaľku.



Mnohé banky v rámci päťročných plánov uvažovali už pred pandémiou o redukcii kancelárskej plochy o 20 % a koronavírus im zrazu ukázal cestu, ako sa to dá dosiahnuť, skonštatoval Mat Oakley, vedúci komerčného výskumu v maklérske spoločnosti Savills.