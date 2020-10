Viac ako desatina bratislavských realitných kancelárií je neobsadená

Bratislava 28. októbra (TASR) – Celková miera neobsadenosti bratislavských kancelárií sa v 3. kvartáli tohto roka zvýšila v porovnaní s 2. kvartálom z 9,8 % na 10,05 %. Vyplýva to zo štatistiky Bratislava Research Forum. V 3. štvrťroku dosiahla celková ponuka kancelárií v metropole Slovenska vyše 1,89 milióna štvorcových metrov (m2). Približne 63 % z ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a zvyšok kancelárie štandardu B.



Najmenej neobsadených kancelárií v rámci hlavného mesta je vo "vnútornom meste" (6,8 %), nasledujú centrum (7,8 %), mestské biznis centrum (10,2 %), južné nábrežie (11,9 %) a najvyššia miera neobsadenosti kancelárií je v okrajovej časti Bratislavy (13,8 %). "Takmer tretina zo všetkých neobsadených priestorov sa nachádzala v budovách postavených alebo zrekonštruovaných v roku 2018 a neskôr. Budovy so zelenou certifikáciou dosiahli osempercentnú mieru neobsadenosti, kým tie bez certifikátu 11,2 %," dodala skupina Bratislava Research Forum. Priemerné nájomné ostalo na nezmenenej úrovni 17 eur za m2 mesačne.



V 3. kvartáli 2020 pribudlo na trh 2300 m2 novej kancelárskej plochy. Od začiatku roka pribudli štyri budovy s celkovou výmerou viac ako 50.000 m2. "Rozostavaných projektov s dostavbou do konca roka 2021 evidujeme sedem. Ich celková výmera dosahuje vyše 87.000 m2 novej kancelárskej plochy v A štandarde," dodala skupina.



Zhruba štyri percentá budov sú vo vlastníctve štátu, ďalších 13 % sú budovy, ktoré vlastní a obsadzuje ten istý subjekt. Zvyšných 83 % moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (okolo 1,6 milióna m2) slúži na komerčné účely.



Z celkovej ponuky má 33 budov (zhruba 636.000 m2, čiže 34 %) jeden z certifikátov zelenej alebo trvalo udržateľnej budovy. Ak certifikát získajú aj budovy Nivy Tower a myhive, podiel zelených budov by vzrástol takmer na 710.000 m2, čiže ich zastúpenie by sa zvýšilo na 36 %.



Nájomné transakcie dosiahli v 3. štvrťroku celkovú výmeru zhruba 53.700 m2, čo predstavuje vyše 100-percentný nárast prenajatých plôch v medziročnom porovnaní. "Dominovali predovšetkým prerokovania súčasných nájmov so 68-percentným podielom na všetkých transakciách," spresnila skupina s tým, že za nimi nasledovali nové nájmy (24 %), predprenájmy (šesť percent) a expanzie s jednopercentným podielom.



Najväčšou transakciou 3. kvartálu bolo prerokovanie 12.000 m2 kancelárskych plôch v rámci sektora výroby a stavebníctva. Spoločnosť zaznamenala aj ďalších 15 transakcií s rozlohou viac ako 1000 m2 a 13 transakcií v rozsahu od 500 do 1000 m2. "Väčšina prenajatých priestorov v tomto štvrťroku bola prenajatá v rámci sektora výroby/stavebníctva (27 %), nasledovali sektor IT (22 %) a ostatné (16 %)," uzavrela skupina.