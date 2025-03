Vonovia vykázala aj za rok 2024 stratu, už tretiu po sebe

Berlín 19. marca (TASR) - Najväčšia nemecká realitná spoločnosť Vonovia v stredu vykázala za rok 2024 stratu, už tretiu po sebe. Dôvodom boli ďalšie odpisy z hodnoty jej nehnuteľností a problémy v tomto sektore. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Koniec éry lacných úverov, ktoré celú dekádu živili rozmach v sektore nehnuteľností, tvrdo zasiahol Vonoviu a jej rivalov. Aj slabý výkon nemeckej ekonomiky si vyžiadal svoju daň.



Vonovia vykázala za rok 2024 stratu 962,3 milióna eur, ktorá však bola nižšia než strata 6,76 miliardy eur v roku 2023, ale vyššia ako v roku 2022, keď mala stratu 669,4 milióna eur.



Predtým sa podľa údajov spoločnosti LSEG tešila zo ziskov, ktoré siahali minimálne do roku 2010.



Vonovia musela niekoľkokrát znížiť hodnotu svojho portfólia nehnuteľností, zatiaľ čo vysoké úrokové sadzby odstrašili potenciálnych kupcov, ktorí potrebovali úvery, čo prispelo k jej stratám.



Realitný gigant sa v predchádzajúcich rokoch snažil generovať viac peňažných tokov predajom aktív. Okrem toho spoločnosť rovnako ako jej rivali stále ťaží zo silného dopytu po bývaní v metropolitných oblastiach.



Nájomné v roku 2024 vzrástlo v priemere na 8,01 eura za meter štvorcový (m2), čo je o 3,5 % viac ako v predchádzajúcom roku. V celom Nemecku bolo priemerné mesačné nájomné na konci decembra 7,89 eura za meter štvorcový.



Vonovia uviedla tiež, že jej upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa v roku 2024 zvýšil medziročne o 1,6 % na 2,63 miliardy eur.



Generálny riaditeľ Rolf Buch predpovedá lepšie časy a zvýšenie kľúčového ukazovateľa prevádzkového zisku. Pripustil však, že plány nemeckej vlády na masívny nárast výdavkov vytvorili neistotu na trhu s bývaním. To je zjavný odkaz na skutočnosť, že nové dlhové plány Nemecka povedú k zvýšeniu nákladov na pôžičky.



"Trh s nehnuteľnosťami v súčasnosti výrazne reaguje na ohlásené investičné plány nemeckej vlády. Strednodobé a dlhodobé vplyvy na ceny bývania a náklady na financovanie sú zatiaľ neisté," povedal.



Vonovia plánuje do roku 2028 zvýšiť prevádzkový zisk o približne 30 % na 3,2 až 3,5 miliardy eur.