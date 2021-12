Za november sa realitný trh spomalí, ukazuje prognóza

Bratislava 4. decembra (TASR) - Index realitného zdravia sa v októbri zlepšil na 2,57. Za november sa však realitný trh zrejme spomalí, prognóza totiž avizuje zhoršenie hodnoty indexu na 2,65. Informoval o tom realitný portál Nehnuteľnosti.sk.



Októbrový index realitného zdravia podľa portálu mierne vybočil zo štvormesačného intervalu (2,64 - 2,67) a dosiahol zlepšenie na 2,57. Táto hodnota, ktorá vyjadruje vývoj na trhu známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie, sa blíži k najlepšej tohtoročnej známke 2,54, dosiahnutej v máji. "Aj keď je to momentálne pozitívne, štatistiky od roku 2013 ukazujú, že jarný a jesenný vrchol známok indexu realitného zdravia sa obvykle pohyboval okolo 2,4. Je teda jasné, že 'dobre bude' až po pandémii," komentoval analytik portálu Michal Pružinský.



Podľa prognózy bude hodnota novembrového indexu realitného zdravia 2,65. Hodnoty od 2,6 do 2,7 by pritom pred pár rokmi avizovali zhoršenie či stagnáciu trhu s nehnuteľnosťami, v súčasnosti sa to však dá podľa portálu pokladať za stabilizáciu, keď sa berie do úvahy vývoj a výhľad v celej ekonomike SR.



Čo sa týka októbrového zlepšenia hodnoty indexu, pokračoval tak trend zo septembra. Realitné subjekty v Bratislave však hodnotia trh lepšie než tie mimo hlavného mesta. Za október mal index v metropole Slovenska hodnotu 2,49, v iných častiach Slovenska 2,6. Aj za november prognózujú bratislavské subjekty lepšiu známku (2,54) než tie mimo Bratislavy (2,65).



Vývoj indexu podľa Pružinského naznačuje, že ani v poslednom mesiaci roka nenastane taký silný prepad ako vlani na prelome rokov. Trh už zrejme prispôsobil svoje obchodné stratégie skutočnostiam tejto doby. "Veríme, že rok 2022 odštartuje na lepších pozíciách ako predošlý," poznamenal Pružinský.