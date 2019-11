Realizácia smart cities má slúžiť k zvýšeniu kvality života obyvateľov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Ako implementovať agendu smart cities do praxe, priblížiť skúsenosti z iných európskych krajín a miest a zároveň podporiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, miest a obcí v rámci témy inteligentných miest, malo za cieľ stretnutie predstaviteľov miest a obcí, podnikateľskej sféry, ale aj štátnej správy v pondelok na workshope v Bratislave.



Smart Cities Workshop zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku a ďalších.



Ako informovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová, workshop bol primárne zameraný na mentoring a koučing a venoval sa predovšetkým cieľovej skupine agendy smart cities – slovenským inovatívnym firmám, ktoré mali možnosť svoje projekty prekonzultovať s expertom a riešiť otázky rozvoja ich projektov nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Podľa nej spolupráca a skúsenosti z rozvinutých krajín sveta a prenos cenných informácií a dát z globálne operujúcej a nadnárodnej inštitúcie, akou je OECD, prináša know-how pre podnikateľov a pomôžu pozdvihnúť agendu smart cities na novú úroveň. Aspekt mentoringu firiem považuje rezort za kľúčový, pretože nesie potenciál pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti na trhu a prispieva ku kvalite nasadzovania inovatívnych riešení v mestách na Slovensku. Vedúca divízie miest, mestských politík a trvalo udržateľného rozvoja OECD Aziza Akhmouch ocenila aktivity Slovenska v oblasti agendy smart cities, realizácia ktorej by mala smerovať k zlepšovaniu kvality života ľudí v mestách. A to, ako zdôraznila, by malo byť alfou a omegou politík predstaviteľov miest a obcí.