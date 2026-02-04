Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Realizáciu zostávajúcich opatrení plánu obnovy je potrebné akcelerovať

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) prichádza na 126. schôdzu vlády SR v Bratislave v stredu 4. februára 2026. Foto: TASR - Dano Veselský

Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. januáru, ktorú v stredu schválil vládny kabinet.

Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Vzhľadom na blížiace sa ukončenie implementácie je potrebné urýchliť realizáciu všetkých zostávajúcich opatrení plánu obnovy, pretože po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov. Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR k 31. januáru, ktorú v stredu schválil vládny kabinet. Na rokovanie vlády správu predložil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

„Cieľom pravidelného monitorovania plnenia úloh súvisiacich s realizáciou jednotlivých opatrení je riadne a včasné splnenie míľnikov a cieľov plánu obnovy, čo je hlavným predpokladom predkladania žiadostí o platbu na Európsku komisiu (EK) v súlade so stanoveným harmonogramom. Súčasťou predkladaného materiálu je posúdenie dosiahnutého pokroku pri plnení úloh vo vzťahu k rizikovým opatreniam plánu obnovy,“ priblížil v predkladacej správe k vládnemu materiálu predkladateľ.

V materiáli sú definované aj ďalšie potrebné kroky, ktoré v rámci rizikových opatrení majú vykonávatelia vykonať v určených termínoch tak, aby relevantné míľniky a ciele boli splnené v stanovenom čase, rozsahu a kvalite. Dôsledné plnenie úloh zo strany vykonávateľov je kľúčové najmä v prípade opatrení, v rámci ktorých bola identifikovaná istá miera rizika nesplnenia alebo len čiastočného splnenia míľnika alebo cieľa.

V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení plánu obnovy, ako aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta 2026.

Predkladateľ v materiáli dodal, že do konca implementácie plánu obnovy má Slovensko predložiť ešte dve žiadosti o platbu, ktorých vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. V poradí ôsma žiadosť o platbu by mala byť EK predložená už koncom apríla tohto roka. Deviata žiadosť o platbu by mala byť Komisii predložená na prelome júla a augusta 2026.
