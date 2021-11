Realizačné ceny nehnuteľností medziročne vzrástli o 8 %

Bratislava 30. novembra (TASR) - Realizačné ceny nehnuteľností v predposlednom kvartáli tohto roka medziročne vzrástli o osem percent. Rast cien tak bol výrazne vyšší ako v predošlých dvoch kvartáloch a dostal sa na úroveň rastov vlaňajška, keď bolo percento rastu na úrovni 8,5 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Ceny rástli aj medzikvartálne.



K vysokým hodnotám medziročného rastu podľa štatistikov prispeli najmä výrazne vyššie ceny existujúcich nehnuteľností, boli medziročne vyššie o 10,5 %. "Ceny nových nehnuteľností vykázali polovičný medziročný rast o 5,1 %. Podobne ako v predošlom štvrťroku tak ceny nahor ťahali najmä existujúce domy a byty," poznamenal úrad.



V porovnaní s 2. kvartálom tohto roka išli ceny nehnuteľností určených na bývanie hore o 4,7 %. "Ide o najvyšší medzikvartálny rast od 2. štvrťroka 2017. Rast v porovnaní s aprílom až júnom ťahali, naopak, nové nehnuteľnosti, ich realizačné ceny stúpli o 8,1 %," skonštatovali štatistici. Je to najvyššia hodnota cenového rastu medzi dvoma štvrťrokmi za sebou do začiatku zisťovania v roku 2011. Ceny existujúcich nehnuteľností vzrástli miernejšie, len o 2,6 %.



Štatistici od 2. kvartálu tohto roka pri výpočte cenových indexov využívajú nový zdroj údajov, databázu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK SR) – kataster nehnuteľností. Obsahuje ceny nehnuteľností zo všetkých transakcií zapísaných v danom štvrťroku do katastra. "Výsledkom je vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií ako v minulosti) zo všetkých 79 okresov SR," uzavrel úrad.