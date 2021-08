Realizačné ceny nehnuteľností v 2.kvartáli vzrástli medziročne o 4,8 %

Bratislava 31. augusta (TASR) - Realizačné ceny nehnuteľností v 2. kvartáli tohto roka zrýchlili tempo rastu. Medziročne vzrástli o 4,8 %. Vyplýva to z utorkových štatistík Štatistického úradu (ŠÚ) SR, ktoré prvýkrát vypočítal priamo z predajov evidovaných v katastri nehnuteľností, a nie len z dát vybraných realitných kancelárií.



Ako porovnali štatistici, predošlé štyri po sebe idúce štvrťroky pritom rast cien, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predávali, zmenšoval dynamiku - z 13,1 % v 1. kvartáli vlaňajška až po dve percentá v 1. kvartáli tohto roka.



"Výraznejší rast sa prejavil pri existujúcich nehnuteľnostiach, ich skutočné predajné ceny sa zvýšili o 7,3 %, ceny nových nehnuteľností vykázali len mierne 0,9 % zvýšenie," vyčíslili štatistici. V predchádzajúcom kvartáli ceny ťahali nahor najmä nové nehnuteľnosti, v predchádzajúcom roku to však boli existujúce staršie nehnuteľnosti.



Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie sa medzikvartálne v porovnaní s úvodom roka zvýšili o 3,3 %. "Už druhý štvrťrok po sebe došlo k poklesu pri nových nehnuteľnostiach. Ich ceny v 2. štvrťroku klesli o 1,1 % a pokles cien sa oproti 1. štvrťroku zvýšil. Ceny starších nehnuteľností, naopak, poskočili aj medzikvartálne, a to o 6,2 %, čo bol najvyšší nárast medzi štvrťrokmi po sebe od roku 2010," spomenul úrad.



Riaditeľ odboru cenových štatistík Štefan Adamec vyzdvihol výhody počítania skutočných predajných cien z katastra. "Prechodom na dáta z evidencie katastra sa výrazne zvýšila kvalita údajov odzrkadľujúcich zmeny na trhu nehnuteľností. Zohľadňuje sa niekoľkonásobne viac transakcií ako v minulosti zo všetkých 79 okresov SR," povedal.