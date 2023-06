Reálne mzdy na Slovensku klesli v 1. štvrťroku priemerne o takmer 5 %

Bratislava 5. júna (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 1. štvrťroku tohto roka dosiahla 1327 eur, medziročne sa tak zvýšila o 9,5 % alebo 115 eur. Napriek tomu však rast platov nestačil pokryť vysokú infláciu a reálne tak medziročne klesli o 4,9 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Po takmer 8 % prepade na konci minulého roka to bol druhý najvyšší pokles reálnej mzdy za posledných 22 rokov.



"Hoci mzdy v SR rástli tempom, ktoré patrilo k najvýraznejším za posledných 20 rokov, nedokázali odolať inflácii, a to už piaty kvartál po sebe. Reálny rast miezd v 1. štvrťroku 2023 dosiahli iba pracujúci v ubytovacích a stravovacích službách, ktorí majú ale dlhodobo najnižšie zárobky," priblížili štatistici.



Medziročný rast nominálnej mzdy zaznamenali v prvom štvrťroku všetky sledované odvetvia. Relatívne najrýchlejšie vzrástli podľa ŠÚ mzdy v odvetviach s dlhodobo najnižšími zárobkami, teda v ubytovacích a stravovacích službách o 17 %, stavebníctve o 14,8 % a v ostatných činnostiach o 13,8 %.



"Výrazné medziročné rasty dokázali v týchto odvetviach z veľkej miery kompenzovať zamestnancom dopady inflácie. Pracovníci v ubytovacích a stravovacích službách ako jediní zaznamenali rast svojich reálnych miezd, a to o 1,7 %," vyčíslili štatistici. Ich hrubý mesačný zárobok však predstavoval iba 771 eur, čo bolo 58 % priemernej mzdy za celé hospodárstvo.



Na druhej starne, najvýraznejší prepad reálnej mzdy na úrovni 7 až 9 % pocítili v 1. kvartáli zamestnanci v oblasti informácií a komunikácie, v umení, zábave a rekreácii a predovšetkým vo finančných a poisťovacích činnostiach.



Priemysel, odvetvie zamestnávajúce najviac pracovníkov, vykázal počas 1. štvrťroku medziročný rast miezd o 9,9 % na 1398 eur. Reálne však klesli o 4,5 %. Spomedzi odvetví s najväčším počtom zamestnaných osôb dokázal podľa ŠÚ lepšie čeliť tempu inflácie obchod, v ktorom nominálne mzdy vzrástli o 11,8 % na 1266 eur. Reálny pokles platov pracovníkov v tomto odvetví dosiahol 2,9 %.



Aktuálne najvyššiu priemernú mzdu nad 2300 eur mali v odvetví finančné a poisťovacie činnosti, informácie a komunikácia a dodávka elektriny, plynu a pary. Naopak, v desiatich zo 16 odvetví ekonomiky bola v 1. štvrťroku mzda nižšia ako priemer za celé hospodárstvo.



Z územného hľadiska bola nadpriemerná nominálna mzda iba v Bratislavskom kraji, a to 1676 eur. "V ostatných krajoch sa pohybovala od 1023 eur v Prešovskom kraji do 1230 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 1. štvrťroku 2022, s najvyšším relatívnym prírastkom o 12,7 % v Nitrianskom a o 11,3 % v Prešovskom kraji," doplnili štatistici. Reálne mzdy klesli najmenej v Nitrianskom kraji o 2,1 %, naopak najviac v Košickom kraji o 6,3 %.