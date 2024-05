Reálne mzdy v Nemecku rástli v 1. kvartáli rekordným tempom

Wiesbaden 29. mája (TASR) - Reálne mzdy v Nemecku zaznamenali v 1. štvrťroku rekordný rast. Uviedol to v stredu nemecký štatistický úrad Destatis. Najnovšie údaje tak posilnili očakávania, že Nemci zvýšia výdavky, čo by znamenalo nemalú podporu pre kľúčovú ekonomiku Európskej únie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Reálne mzdy sa v Nemecku zvýšili v 1. štvrťroku medziročne o 3,8 %. Je to štvrtý kvartálny rast miezd po sebe a zároveň najvyšší od začiatku zverejňovania príslušných údajov Destatisom v roku 2008.



Nominálny rast miezd dosiahol za prvé tri mesiace 6,4 %. To zasa predstavuje druhý najvyšší rast v histórii meraní. Najnovšie údaje tak signalizujú meniaci sa trend pre nemeckých spotrebiteľov, ktorí od konca roka 2021 až do 1. štvrťroka 2023 zaznamenávali pokles reálnych miezd.



Analytici očakávajú, že zlepšenie mzdovej situácie mnohých Nemcov sa odrazí na dopyte v nasledujúcich mesiacoch. Ako povedal ekonóm z inštitútu IMK Sebastian Dullien, spotreba by sa tak mohla stať jedným z pilierov zotavovania nemeckej ekonomiky.