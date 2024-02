Reálne mzdy v Rusku sa zvýšili o 7,8 %, nezamestnanosť bola nízka

Moskva 28. februára (TASR) - Reálne mzdy v Rusku sa v roku 2023 zvýšili o 7,8 %, keďže nezamestnanosť dosiahla rekordne nízku úroveň. Ekonomika vzrástla o 3,6 %, podľa posledného veľkého súboru ekonomických údajov pred prezidentskými voľbami na budúci mesiac, v ktorých sa Vladimir Putin uchádza o znovuzvolenie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská ekonomika sa minulý rok zotavila z prepadu v roku 2022 a vzrástla. Za svoj rast však vďačí do veľkej miery štátom financovanej výrobe zbraní a munície pre vojnu na Ukrajine. Tá maskuje problémy, ktoré bránia zlepšeniu životnej úrovne Rusov.



Mzdy sú citlivou témou v Rusku, kde roky vysokej inflácie nahlodali kúpnu silu občanov. Reálne mzdy sú očistené o infláciu a zverejňované s mesačným posunom.



Maloobchodné tržby, ktoré sú kľúčovým ukazovateľom spotrebiteľského dopytu, sa v januári medziročne zvýšili o 9,1 %. Prekonali tak očakávania analytikov, ktorí predpovedali, že stúpnu o 7,8 %.



Ruská centrálna banka v utorok (27. 2.) uviedla, že spotrebiteľský dopyt zostáva vysoký a len teraz začal reagovať na jej prísnu menovú politiku. Úrokové sadzby centrálnej banky sú na úrovni 16 %.



Medziročná miera inflácie bola 26. februára na úrovni 7,58 %, čo je takmer bez zmeny v porovnaní so 7,57 % týždeň predtým.



Nezamestnanosť klesla v januári na rekordne nízku úroveň 2,9 %, uviedol štatistický úrad Rosstat, čo je dôkazom nedostatku pracovnej sily, ktorý brzdí produktivitu.



Prvý podpredseda vlády Andrej Belousov v utorok poukázal na niektoré z hospodárskych problémov, ktorým Rusko čelí, keď varoval, že rast ekonomiky o 3,6 % v minulom roku ešte neznamená, že tento rast je udržateľný.



Ruský index produktivity práce, jeden z Putinových kľúčových cieľov, sa v roku 2022 znížil medziročne o 3,6 %. To bol podľa údajov štatistického úradu Rosstat jeho najprudší pokles od globálnej finančnej krízy v roku 2009.



Údaje o produktivite práce za rok 2023 budú zverejnené až koncom roka 2024, ale varovania úradov o nedostatku pracovnej sily naznačujú, že v minulom roku nedošlo k jej oživeniu.