Reálne mzdy vo väčšine odvetví v auguste medziročne vzrástli

Bratislava 12. októbra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda v auguste medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, a až v siedmich bolo tempo rastu dvojciferné. Mzdy takmer vo všetkých sledovaných odvetviach podľa predbežných výsledkov odolali inflácii a predbehli rast cien. Až v deviatich z desiatich sledovaných odvetví reálne mzdy medziročne vzrástli. K reálnemu poklesu zárobkov prišlo len v informáciách a komunikácii, a to o 1,7 %, informoval vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najviac, o 17,5 %, sa zvýšili nominálne mzdy v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, keď zamestnanci tohto odvetvia zarobili v auguste v priemere 726 eur. O viac ako 12 % rástla mzda vo veľkoobchode na 1432 eur a v stavebníctve na 1035 eur. O vyše 11 % narástli zárobky v maloobchode (1093 eur) a vo vybraných trhových službách (1378 eur). O viac ako 10 % sa zvýšili platy v predaji a oprave motorových vozidiel na 1370 eur a v doprave a skladovaní na 1307 eur.



Reálne mzdy sa najvýraznejšie zvýšili v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, a to takmer o 8 %, úroveň rastu o 3 % prekročili vo veľkoobchode a v stavebníctve. V ostatných odvetviach sa medziročný rast reálnych miezd pohyboval od 0,1 % v ubytovaní do 2,4 % v maloobchode.



Za prvých osem mesiacov tohto roka nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých desiatich sledovaných odvetviach, dvojciferne až v ôsmich z nich. Najviac sa mzda zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami. V ubytovaní to bolo o 16,1 % na 1062 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,2 % na 698 eur a v stavebníctve o 13,8 % na 1005 eur.



Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili len v ubytovaní, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev ako aj v stavebníctve. V ostatných siedmich odvetviach reálne mzdy ešte medziročne klesli.