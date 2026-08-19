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Reálne tržby rakúskeho obchodu v 1. polroku klesli o 0,7 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Mnohé ukazovatele sú teraz skôr negatívne a neočakáva sa žiadny okamžitý rastový impulz, uviedol Peter Voithofer z Inštitútu pre rakúsku ekonomiku (iföw).

Autor TASR
Viedeň 19. augusta (TASR) - Tržby rakúskeho obchodu po zohľadnení inflácie v prvom polroku medziročne klesli o 0,7 %. Po tom, čo minulý rok prvýkrát od roku 2025 v reálnom vyjadrení vzrástli o 4 %, sú teraz vyhliadky menej optimistické, oznámila v stredu Rakúska obchodná komora (WKO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Mnohé ukazovatele sú teraz skôr negatívne a neočakáva sa žiadny okamžitý rastový impulz, uviedol Peter Voithofer z Inštitútu pre rakúsku ekonomiku (iföw). Dokonca aj automobilový priemysel, ktorý ako jediné odvetvie expanduje, stráca na dynamike s nárastom o 3,4 %, dodal.

V reálnom vyjadrení klesli veľkoobchod aj maloobchod. Vo veľkoobchode sa nominálny nárast tržieb o 1,7 % v prvom polroku po úprave o infláciu premietol do poklesu o 1,9 %. V maloobchodnom sektore tržby vo výške 45,2 miliardy eur po zohľadnení inflácie nedosiahli úroveň z predchádzajúceho roka, hoci v reálnom vyjadrení klesli len mierne, a to o 0,1 %.
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