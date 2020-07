Reálny disponibilný príjem Rusov klesol najviac za vyše 20 rokov

Moskva 19. júla (TASR) - Reálny disponibilný príjem Rusov zaznamenal v 2. kvartáli najprudší pokles za viac než 20 rokov a ekonomika klesla takmer o 10 %. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a nízke ceny ropy.



Ako koncom tohto týždňa informovalo ruské ministerstvo hospodárstva, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, ruská ekonomika klesla v 2. štvrťroku medziročne o 9,6 %. V 1. kvartáli ešte vzrástla o 1,6 %. Za celý rok sa očakáva pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 6 %.



V júni sa však tempo poklesu zmiernilo. Ekonomika klesla medziročne o 6,4 %, zatiaľ čo v máji, keď pandémia nového koronavírusu ovplyvňovala ekonomickú aktivitu omnoho výraznejšie, pokles HDP dosiahol 10,7 %. "K spomaleniu poklesu ekonomickej aktivity v júni prispelo postupné odstraňovanie karanténnych opatrení. To malo najväčší vplyv na trhy," povedala štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva Polina Krjučkovová.



Horšou správou pre vládu prezidenta Vladimira Putina je však najnovšia informácia štatistického úradu Rosstat. Ten koncom týždňa informoval, že reálny disponibilný príjem, ktorý patrí k citlivým otázkam v ruskej spoločnosti, klesol v období od apríla do konca júna medziročne o 8 %. To podľa Rosstatu predstavuje najvýraznejší pokles za jeden kvartál od roku 1999.