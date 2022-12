Reálny pokles miezd sa v októbri prejavil už vo všetkých odvetviach

Bratislava 13. decembra (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne v októbri rástla vo všetkých odvetviach ekonomiky, a to od necelých troch percent v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev až do 14 % v ubytovaní či v stavebníctve. Vysoký rast spotrebiteľských cien však spôsobil, že reálne mzdy medziročne klesli prvýkrát vo všetkých odvetviach. Zamestnanosť medziročne vzrástla, no v troch z desiatich sledovaných odvetví zamestnancov ubúdalo. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najzasiahnutejšie boli reštaurácie a pohostinstvá, kde reálne mzdy poklesli o 10,4 %. Zníženie reálnej mzdy o sedem a viac percent bolo vo veľkoobchode, informáciách a komunikácii, v predaji a oprave motorových vozidiel, ale aj vo vybraných trhových službách. Pokles miezd nižší ako jedno percento bol v ubytovaní a v stavebníctve.



Za prvých desať mesiacov tohto roka sa nominálna mesačná mzda v jednotlivých odvetviach v priemere medziročne zvýšila od piatich do 19 %. Vysokému tempu inflácie od začiatku roka odolalo len odvetvie ubytovania, v ktorom mzdy reálne vzrástli o viac ako šesť percent. V ostatných deviatich odvetviach mzda klesla, najviac, o vyše šiestich percent, sa medziročne reálne prepadla vo vybraných trhových službách a v informáciách a komunikácii. Výraznejší pokles sa prejavil aj v priemysle, ktorý v podnikoch s 20 a viac zamestnancami zamestnáva najvyšší počet - viac ako pol milióna osôb. Medziročne reálna mzda v priemysle klesla o 3,6 %.



V októbri medziročne vzrástol počet zamestnaných osôb v siedmich spomedzi desiatich sledovaných odvetví ekonomiky. Výraznejší rast na úrovni približne 11 % sa prejavil iba v sektoroch ubytovanie, ako aj v podnikoch, ktoré sa venujú činnostiam reštaurácií a pohostinstiev. Obe tieto odvetvia sa však ešte boria s nedostatkom zamestnancov, o ktorých prišli počas dvoch pandemických rokov. Počet zamestnancov bol medziročne vyšší o 4,1 % aj v informáciách a komunikácii, a o viac ako dve percentá v doprave a skladovaní či v maloobchode. Naopak, pokles zamestnaných bol vo vybraných trhových službách o 1,7 % a v najväčšom zamestnávateľskom odvetví, v priemysle, v ktorom je zamestnanosť medziročne nižšia už osem po sebe idúcich mesiacov.



Mierny úbytok zamestnanosti sa prejavil aj vo veľkoobchode. Od začiatku roka do konca októbra 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v deviatich z desiatich sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 9,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o takmer päť percent. Pokračoval úbytok zamestnaných osôb v priemysle, a to o 0,7 %.