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Reálny zisk bánk vzrástol v 1. polroku len mierne
Aktuálny výsledok bánk podľa nej pozitívne ovplyvnil aj mimoriadny dividendový výnos.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku 2026 medziročne o 5,1 %. V porovnaní s prvým polrokom 2024 bol výsledok reálne nižší o 1,1 %. Informovala o tom v piatok Slovenská banková asociácia (SBA).
Aktuálny výsledok bánk podľa nej pozitívne ovplyvnil aj mimoriadny dividendový výnos. Ak by dividendové výnosy zostali na úrovni prvého polroka 2025, reálny medziročný rast zisku pred zdanením by predstavoval len 2,4 % a v porovnaní s prvým polrokom 2024 by klesol o 3,7 %.
Rast zisku slovenských bánk tak bol podľa SBA v prvom polroku tohto roka po zohľadnení inflácie a jednorazových vplyvov iba mierny. Asociácia upozornila, že návratnosť kapitálu naďalej významne zaostáva za regiónom, čo znižuje atraktivitu trhu a priestor na financovanie domácností, firiem a ďalšieho rastu ekonomiky.
„Slovensko dlhodobo figuruje na poslednej priečke krajín V4 v návratnosti kapitálu bankového sektora. Za uzavretý rok 2025 dosiahla návratnosť kapitálu na Slovensku 10,2 %, kým v Poľsku 15,4, v Česku 16,1 % a v Maďarsku 18,2 %. Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. Najnižšia návratnosť kapitálu v regióne je problémom aj pre ekonomiku, ktorá od bánk očakáva financovanie ďalšieho rastu,“ zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Pripomenul, že finančný kapitál sa medzi krajinami presúva jednoduchšie než výrobné závody alebo infraštruktúra. Slovenské banky preto v rámci medzinárodných skupín súťažia o kapitál s bankami v Česku, Poľsku, Maďarsku a na ďalších trhoch. „Od jeho dostupnosti závisí priestor na nové hypotéky, podnikové úvery, digitalizáciu, kybernetickú bezpečnosť aj dlhodobé financovanie potrieb ekonomiky a štátu. Tento priestor sa zužuje,“ varoval Klimek.
Jedným zo signálov atraktivity trhu je podľa neho aj vývoj počtu bánk. Za uplynulých pätnásť rokov sa počet bánk a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku znížil z 31 na 22, teda takmer o tretinu. Menší počet bánk znamená slabšiu konkurenciu, užší výber pre klientov a menšiu kapacitu trhu financovať ďalší rast.
Aktuálny výsledok bánk podľa nej pozitívne ovplyvnil aj mimoriadny dividendový výnos. Ak by dividendové výnosy zostali na úrovni prvého polroka 2025, reálny medziročný rast zisku pred zdanením by predstavoval len 2,4 % a v porovnaní s prvým polrokom 2024 by klesol o 3,7 %.
Rast zisku slovenských bánk tak bol podľa SBA v prvom polroku tohto roka po zohľadnení inflácie a jednorazových vplyvov iba mierny. Asociácia upozornila, že návratnosť kapitálu naďalej významne zaostáva za regiónom, čo znižuje atraktivitu trhu a priestor na financovanie domácností, firiem a ďalšieho rastu ekonomiky.
„Slovensko dlhodobo figuruje na poslednej priečke krajín V4 v návratnosti kapitálu bankového sektora. Za uzavretý rok 2025 dosiahla návratnosť kapitálu na Slovensku 10,2 %, kým v Poľsku 15,4, v Česku 16,1 % a v Maďarsku 18,2 %. Samotná nominálna suma zisku nehovorí, či je bankové podnikanie nadmerne, priemerne alebo podpriemerne ziskové. Rozhodujúce je, koľko kapitálu musia banky držať na krytie rizík a aký výnos z neho dosahujú. Najnižšia návratnosť kapitálu v regióne je problémom aj pre ekonomiku, ktorá od bánk očakáva financovanie ďalšieho rastu,“ zhodnotil výkonný riaditeľ SBA Marcel Klimek.
Pripomenul, že finančný kapitál sa medzi krajinami presúva jednoduchšie než výrobné závody alebo infraštruktúra. Slovenské banky preto v rámci medzinárodných skupín súťažia o kapitál s bankami v Česku, Poľsku, Maďarsku a na ďalších trhoch. „Od jeho dostupnosti závisí priestor na nové hypotéky, podnikové úvery, digitalizáciu, kybernetickú bezpečnosť aj dlhodobé financovanie potrieb ekonomiky a štátu. Tento priestor sa zužuje,“ varoval Klimek.
Jedným zo signálov atraktivity trhu je podľa neho aj vývoj počtu bánk. Za uplynulých pätnásť rokov sa počet bánk a pobočiek zahraničných bánk na Slovensku znížil z 31 na 22, teda takmer o tretinu. Menší počet bánk znamená slabšiu konkurenciu, užší výber pre klientov a menšiu kapacitu trhu financovať ďalší rast.