Rebríček najbohatších Slovákov naďalej vedie I. Chrenko

Bratislava 6. októbra (TASR) - Najbohatším Slovákom je aj naďalej majiteľ developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko. Odhad jeho majetku dosiahol 1,83 miliardy eur. Vyplýva to z desiateho rebríčku Najbohatších Slovákov magazínu Forbes Slovensko. O výsledkoch vo štvrtok informovala Adriána Heglasová z magazínu.



Do zoznamu pribudlo viacero nových mien, medzi nimi aj športovci a podnikatelia. Na druhom mieste za Chrenkom sa umiestnila Valéria Haščáková s rodinou z Penta Investments s 1,34 miliardami eur, prvú trojicu dopĺňajú Tkáčovci s 840 miliónmi eur zo skupiny J&T Finance Group.



Odhad bohatstva členov rebríčka vyčíslili na 14,2 miliardy eur. Je vyšší než pred rokom. Členovia zoznamu, respektíve ich firmy, ktorých hodnota podľa periodika tvorí veľkú časť ich majetku, sa podľa minuloročných výsledkov vo väčšine prípadov vyrovnali s dôsledkami krízy. Kým vlani v rebríčku boli mnohé poklesy, tento rok najbohatší Slováci majú za sebou zväčša dobré obdobie. "Či bude toto konštatovanie platné aj po tomto roku je otázne, viacerí z členov rebríčka avizujú, že aj ich firmy trpia predovšetkým dôsledkami rastúcich cien energií či inými problémami spôsobenými vojnou na Ukrajine," povedal šéfredaktor magazínu Juraj Porubský.



Majetok najbohatšieho Slováka Ivana Chrenka v porovnaní s vlaňajším zoznamom ohodnotili o 330 miliónov eur vyššie. Výsledky firmy na základe slov magazínu výrazne zvýšili jej čistú hodnotu aktív, ktorá sa predtým v pandémii výrazne znížila.



Druhé miesto rebríčka patrí rodine Haščákovcov, prvýkrát zastúpenej manželkou spoluzakladateľa skupiny Jaroslava Haščáka, ktorý na ňu a ich dvoch synov preniesol prostredníctvom českého zvereneckého fondu T69 časť vlastníctva. Ich odhadovaný majetok sa podľa časopisu medziročne tiež podstatne zvýšil, čo je dôsledok vlaňajších rekordných ziskov ich skupiny.



Na treťom mieste zoznamu je po novom dvojica Jozef a Patrik Tkáčovci, ktorí podľa magazínu pôsobia v českom aj slovenskom podnikateľskom priestore, nielen vo financiách prostredníctvom skupiny J&T Finance Group, v ktorej má Jozef Tkáč vyše 45 % podiel. Patrik Tkáč tiež obhospodaruje investície rodiny a dlhoročných partnerov do biznisov, ktoré roky rozvíjajú hlavne s Čechom Danielom Křetínským.



Na štvrtom a piatom mieste rebríčka sa umiestnili spoluzakladatelia spoločnosti Eset. Miroslavovi Trnkovi vyčíslili majetok na 780 miliónov eur a Petrovi Paškovi 760 miliónov eur.



Typickým zástupcom rebríčka je muž s priemerným vekom 59 rokov, zatiaľ čo ženy sú v zozname vo veľkom nepomere, dve.



Pri vyčísľovaní bohatstva členov zoznamu magazín vychádza na základe vlastných slov z najaktuálnejších verejne dostupných informácií či z overiteľných údajov o hodnote firiem, ktoré im poskytli. Nehovoria teda o peniazoch uložených na účtoch v bankách.