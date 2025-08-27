< sekcia Ekonomika
Rebríček najmenej dostupných miest na bývanie: Sú tam aj tri slovenské
Aktuálne 14. vydanie obsahuje dáta z 28 krajín vrátane Izraela a Turecka.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 27. augusta (TASR) - Košice, Banská Bystrica a Bratislava patria k najmenej dostupným európskym mestám, pokiaľ ide o možnosť kúpiť si nový byt. Vyplýva to z tohtoročného vydania publikácie Property Index medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte, ktorá poskytuje informácie o európskom trhu s nehnuteľnosťami.
Aktuálne 14. vydanie obsahuje dáta z 28 krajín vrátane Izraela a Turecka. Celý rebríček obsahuje takmer 40 rôznych miest. Dostupnosť bývania sa vypočítava na základe toho, koľko priemerných hrubých ročných miezd potrebujú obyvatelia konkrétneho mesta, aby si mohli kúpiť nový byt s rozlohou 70 štvorcových metrov (m2).
Nadobudnúť vlastné bývanie je podľa rebríčka najviac dostupné pre obyvateľov talianskeho Turína a dánskeho mesta Odense, pričom na kúpu bytu potrebujú menej ako päť ročných platov (4,9). Naopak, bývať vo vlastnom je najnáročnejšie pre obyvateľov holandského Amsterdamu, ktorí si musia našetriť 15,4 hrubých ročných miezd. Na druhom mieste v nedostupnosti bývania sa umiestnili grécke Atény (15,3), tretia je Praha (15). Do sedmičky najmenej dostupných miest sa dostali všetky tri analyzované slovenské mestá. Na štvrtom mieste sú Košice (14,2), na šiestom Banská Bystrica (12,8) a na siedmom Bratislava (12,3).
„Slovensko a Česko opäť patria medzi krajiny s najhoršou možnosťou získať vlastné bývanie, pričom rozdiel medzi rastom miezd a infláciou cien nehnuteľností sa prehlbuje, keďže mzdy nedokážu držať krok s rastúcimi nákladmi na bývanie,“ zhodnotil Miroslav Linhart, partner v Deloitte Česká republika, ktorý je zároveň lídrom tímu poradenstva v oblasti nehnuteľností a stavebníctva v Deloitte Central Europe.
V porovnaní samotných cien nových bytov je najdrahším mestom Tel Aviv (13.970 eur/m2). Hranicu 10.000 eur za štvorcový meter prekonali aj ďalšie tri mestá - Luxemburg, Mníchov a Paríž. Na opačnej strane rebríčka sa nachádza Ankara (905 eur/m2). S cenami do 1500 eur/m2 nasledujú Izmir (Turecko), Drač (Albánsko), Patra (Grécko) a Istanbul (Turecko). Najdrahšia zo slovenských miest je Bratislava (3909 eur/m2), nasledujú Košice (3400 eur/m2) a Banská Bystrica (2973 eur/m2).
„Napriek rastúcim cenám sa minulý rok v Bratislave predalo vyše 1600 nových bytov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2023. Na predaje mohlo mať vplyv aj plánované zvýšenie sadzby DPH na 23 % v roku 2025, čo mohlo v spotrebiteľoch vyvolať snahu nakupovať nehnuteľnosti lacnejšie,“ vysvetlila partnerka a advokátka v Deloitte Legal Dagmar Yoder.
Najvyššie priemerné mesačné nájomné za byt dosiahol v minulom roku Luxemburg, kde dosiahlo 43,4 eura/m2. Luxemburská metropola výrazne predbehla aj Paríž a Dublin, v ktorých nájomné prevýšilo hranicu 30 eur/m2. Najnižšie nájomné, menej ako 6 eur/m2, zaplatili obyvatelia miest Drač, Vlora (Albánsko), Ankara a Plovdiv (Bulharsko). Bratislava s cenou 15,4 eura za štvorcový meter sa nachádza približne v strede rebríčka. V porovnaní hlavných miest krajín susediacich so Slovenskom je nájomné vyššie v Prahe a Varšave, zatiaľ čo v Budapešti a Viedni je nižšie.
Aktuálne 14. vydanie obsahuje dáta z 28 krajín vrátane Izraela a Turecka. Celý rebríček obsahuje takmer 40 rôznych miest. Dostupnosť bývania sa vypočítava na základe toho, koľko priemerných hrubých ročných miezd potrebujú obyvatelia konkrétneho mesta, aby si mohli kúpiť nový byt s rozlohou 70 štvorcových metrov (m2).
Nadobudnúť vlastné bývanie je podľa rebríčka najviac dostupné pre obyvateľov talianskeho Turína a dánskeho mesta Odense, pričom na kúpu bytu potrebujú menej ako päť ročných platov (4,9). Naopak, bývať vo vlastnom je najnáročnejšie pre obyvateľov holandského Amsterdamu, ktorí si musia našetriť 15,4 hrubých ročných miezd. Na druhom mieste v nedostupnosti bývania sa umiestnili grécke Atény (15,3), tretia je Praha (15). Do sedmičky najmenej dostupných miest sa dostali všetky tri analyzované slovenské mestá. Na štvrtom mieste sú Košice (14,2), na šiestom Banská Bystrica (12,8) a na siedmom Bratislava (12,3).
„Slovensko a Česko opäť patria medzi krajiny s najhoršou možnosťou získať vlastné bývanie, pričom rozdiel medzi rastom miezd a infláciou cien nehnuteľností sa prehlbuje, keďže mzdy nedokážu držať krok s rastúcimi nákladmi na bývanie,“ zhodnotil Miroslav Linhart, partner v Deloitte Česká republika, ktorý je zároveň lídrom tímu poradenstva v oblasti nehnuteľností a stavebníctva v Deloitte Central Europe.
V porovnaní samotných cien nových bytov je najdrahším mestom Tel Aviv (13.970 eur/m2). Hranicu 10.000 eur za štvorcový meter prekonali aj ďalšie tri mestá - Luxemburg, Mníchov a Paríž. Na opačnej strane rebríčka sa nachádza Ankara (905 eur/m2). S cenami do 1500 eur/m2 nasledujú Izmir (Turecko), Drač (Albánsko), Patra (Grécko) a Istanbul (Turecko). Najdrahšia zo slovenských miest je Bratislava (3909 eur/m2), nasledujú Košice (3400 eur/m2) a Banská Bystrica (2973 eur/m2).
„Napriek rastúcim cenám sa minulý rok v Bratislave predalo vyše 1600 nových bytov, čo predstavuje dvojnásobný nárast v porovnaní s rokom 2023. Na predaje mohlo mať vplyv aj plánované zvýšenie sadzby DPH na 23 % v roku 2025, čo mohlo v spotrebiteľoch vyvolať snahu nakupovať nehnuteľnosti lacnejšie,“ vysvetlila partnerka a advokátka v Deloitte Legal Dagmar Yoder.
Najvyššie priemerné mesačné nájomné za byt dosiahol v minulom roku Luxemburg, kde dosiahlo 43,4 eura/m2. Luxemburská metropola výrazne predbehla aj Paríž a Dublin, v ktorých nájomné prevýšilo hranicu 30 eur/m2. Najnižšie nájomné, menej ako 6 eur/m2, zaplatili obyvatelia miest Drač, Vlora (Albánsko), Ankara a Plovdiv (Bulharsko). Bratislava s cenou 15,4 eura za štvorcový meter sa nachádza približne v strede rebríčka. V porovnaní hlavných miest krajín susediacich so Slovenskom je nájomné vyššie v Prahe a Varšave, zatiaľ čo v Budapešti a Viedni je nižšie.