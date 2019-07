Zložený index nákupných manažérov (PMI) pre nemecký súkromný sektor, ktorý zahŕňa výrobu aj služby, v júli klesol na 51,4 bodu z 52,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci.

Berlín 24. júla (TASR) - Recesia v nemeckom výrobnom sektore sa v júli prehĺbila. Výkon sektora bol najslabší za 7 rokov. To signalizuje zhoršovanie vyhliadok najväčšej európskej ekonomiky.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) pre nemecký súkromný sektor, ktorý zahŕňa výrobu aj služby, v júli klesol na 51,4 bodu z 52,6 bodu v predchádzajúcom mesiaci, uviedla spoločnosť IHS Markit vo svojom predbežnom odhade. Analytici počítali so znížením indexu len na 52,3 bodu. Index však zostáva nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles od expanzie.



PMI pre výrobný sektor padol na 43,1 bodu zo 45 bodov a dostal sa najnižšie od júla 2012. To znamená, že situácie v nemeckom výrobnom sektore sa ďalej zhoršuje. V júli sa napríklad zrýchlil pokles exportných objednávok.



Pod najväčším tlakom je automobilový priemysel, uviedol hlavný ekonóm IHS Markit Chris Williamson. Dôvodom sú obchodné spory, brexit a zníženie dopytu na zahraničných trhoch.



Aktuálne údaje IHS Markit, rovnako ako ďalšie čísla z Nemecka signalizujú mierny pokles nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. aj 3. kvartáli, čo by znamenalo technickú recesiu, dodal Williamson.



Kríza výrobného sektora sa však zatiaľ výraznejšie neprenáša do iných odvetví. Silný trh práce a vysoké výdavky domácností sú vankúšom, ktorý tlmí externé šoky. "Sektor služieb je povzbudivo odolný," uviedol Williamson.



PMI pre sektor služieb sa v júli mierne znížil na 55,4 bodu z 55,8 bodu v júni.



Nemecká vláda aktuálne počíta v tomto roku s expanziou HDP o 0,5 %. Tempo rastu by sa malo v roku 2020 oživiť na 1,5 %.