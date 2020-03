Recesia v Nemecku je v prvej polovici roka neodvrátiteľná

Berlín 30. marca (TASR) - Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu je recesia v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, v prvej polovici tohto roka neodvrátiteľná. Uviedla to v pondelok tzv. rada múdrych, tím nezávislých poradcov nemeckého kabinetu. Predpovedá tiež, že výkon nemeckej ekonomicky sa môže tento rok znížiť až o 5,4 %.



Nemecko je pre pandémiu prakticky uzavreté. Počet infikovaných už prekročil 57.000 a 455 ľudí ochoreniu podľahlo.



Nemecký parlament minulý týždeň pozastavil dlhovú brzdu zakotvenú v ústave a schválil rozsiahly balík stimulov v hodnote viac ako 750 miliárd eur, ktorý má pomôcť hospodárstvu prekonať pokles.



Tím poradcov uviedol, že podľa základného scenára, ktorý počíta s tým, že ekonomická situácia v krajine by sa počas leta normalizovala, by sa hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku znížil o 2,8 % a na budúci rok by mohol vzrásť o 3,7 %.



Nemecké noviny cez víkend s odvolaním sa na zdroj z úradu vlády napísali, že kabinet Angely Merkelovej nezmierni opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu minimálne do 20. apríla.



Podľa rady múdrych krivka recesie by mohla byť strmšia a mať tvare písmena "V" pri rozsiahlejšom zastavení výroby alebo pre dlhšie trvajúce opatrenia v oblasti verejného zdravia. Výsledkom by mohol byť pokles HDP v tomto roku až o 5,4 % a potom v roku 2021 jeho zvýšenie o 4,9 %, a to čiastočne pre nízky porovnávací základ.



"Vypuknutie pandémie koronavírusu zastavilo začínajúce zotavovanie hospodárstva," uviedli poradcovia v správe, ktorú vláde predložili 23. marca, ale zverejnili ju až v pondelok.



Recesia je zvyčajne definovaná ako dve po sebe nasledujúce štvrťroky negatívneho rastu.



Iní experti sú však oveľa pesimistickejší ako tím vládnych poradcov. Nemecký hospodársky inštitút IW minulý týždeň uviedol, že nemecká ekonomika by sa mohla tento rok zmenšiť až o 10 % pri najhoršom scenári, keby blokáda pokračovala až do konca júna.



Takmer jedna z piatich nemeckých spoločností, teda približne 20 %, je vystavená akútnemu riziku platobnej neschopnosti v dôsledku tzv. koronakrízy. V piatok (27. 3.) zverejnila svoj prieskum obchodná komora DIHK. Ten tiež poukázal na fakt, že najväčšia európska ekonomika môže za pandémiu zaplatiť vysokú daň.