Recesia v Spojenom kráľovstve bude takmer taká hlboká ako v Rusku

Londýn 4. januára (TASR) - Recesia v Spojenom kráľovstve bude podľa expertov takmer taká hlboká ako recesia ruskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Kontrakcia britskej ekonomiky v tomto roku bude zrejme takmer taká veľká ako pokles ruského hrubého domáceho produktu (HDP). Výrazne zhoršenie životnej úrovne má totiž negatívny vplyv na ekonomickú aktivitu.



Podľa Goldman Sachs HDP Spojeného kráľovstva sa tento rok reálne zníži o 1,2 %, čo bude výrazne horšie v porovnaní s ostatnými ekonomikami skupiny G10. V roku 2024 by britská ekonomika mala expandovať o 0,9 %, očakávajú experti americkej banky.



Prognózy pre britskú ekonomiku sú len o niečo lepšie než predpovede pre ruskú ekonomiku. Goldman Sachs očakáva, že tento rok ruský HDP klesne o 1,3 %. Na budúci rok potom počíta s expanziou o 1,8 %.



Banka v tomto roku prognózuje, že HDP Spojených štátov stúpne o 1 % a na budúci rok o 1,6 %. Nemecký HDP by mal v roku 2023 klesnúť o 0,6 % a v roku 2024 vzrásť o 1,4 %.



Britský nezávislý úrad pre rozpočtovú zodpovednosť OBR tvrdí, že krajinu čaká najprudší zaznamenaný prepad životnej úrovne. Podľa OBR reálny disponibilný príjem domácností vo fiškálnom roku 2022/2023 klesne o 4,3 %.



Poradenská firma KPMG očakáva, že britský HDP sa v roku 2023 reálne zníži o 1,3 %. Recesia bude podľa KPMG relatívne slabá, ale dlhá. Na budúci rok by sa britská ekonomika mala mierne oživiť a vzrásť o 0,2 %.