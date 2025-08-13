< sekcia Ekonomika
SEWA: Recyklácia vyradených fotovoltických panelov je rastúci problém
Bratislava 13. augusta (TASR) - Solárna energia zaznamenala spomedzi všetkých technológií výroby elektrickej energie najrýchlejší rast, pričom v SR je aktuálne podľa odhadov nainštalovaných približne 100.000 ton fotovoltických panelov. Mnohé z prvých panelov inštalovaných počas solárneho boomu z rokov 2008 – 2010 už však ukončili svoju životnosť. Ich recyklácia je rastúcim problémom na celom svete, upozornila organizácia zodpovednosti výrobcov elektrozariadení na Slovensku SEWA.
„Recyklácia fotovoltických panelov zatiaľ nie je ani v Európe, ani na Slovensku v plnej miere rozvinutá. Pomer zrecyklovaných panelov voči množstvu predaných je prirodzene vzhľadom na ich životnosť veľmi nízky a navyše, nie všetky druhy panelov vieme aktuálne spracovať na Slovensku. Pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi však môžeme badať markantný nárast množstva panelov určených na recykláciu,“ priblížil výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák.
Len v prvej polovici tohto roka zabezpečila spoločnosť ekologickú recykláciu už viac ako 67 ton nefunkčných panelov. Za celý rok 2024 ich pritom vyzbierala 4,4 tony. Aj preto Kozák predpokladá, že dopyt po recyklácii fotovoltických panelov bude v ďalších rokoch narastať. Zároveň očakáva, že bude potrebný aj nárast špecializovaných prevádzok, ktoré sa zamerajú výhradne na spracovanie tohto typu elektroodpadu.
„Ak chceme recykláciu fotovoltiky rozvíjať zmysluplne, mali by sme na to pripraviť aj podmienky – štát nemôže očakávať, že výrobcovia a dovozcovia budú plniť legislatívne povinnosti, ak spracovateľský trh s elektroodpadom zatiaľ ešte nie je plne pripravený na ich recykláciu,“ dodal Kozák.
