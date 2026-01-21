< sekcia Ekonomika
Red Bull v roku 2025 zvýšil predaj aj tržby
Rakúska spoločnosť oznámila, že v roku 2025 celosvetovo predala 13,97 milióna plechoviek Red Bullu, čo bolo o 10,2 % viac ako rok predtým.
Autor TASR
Fuschl am See 21. januára (TASR) - Výrobca energetických nápojov Red Bull v minulom roku zvýšil predaj a tržby. Rakúska spoločnosť oznámila, že v roku 2025 celosvetovo predala 13,97 milióna plechoviek Red Bullu, čo bolo o 10,2 % viac ako rok predtým. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v stredu odvolala na denník Salzburger Nachrichten.
Tržby skupiny vzrástli o 8,6 % na 12,2 miliardy eur. Prevádzkový zisk sa podľa denníka opäť zvýšil, hoci konkrétne čísla ešte nie sú k dispozícii. V roku 2024 Red Bull podľa konsolidovaných finančných výkazov dosiahol prevádzkový zisk vo výške 2,45 miliardy eur, čistý zisk predstavoval 1,84 miliardy eur. V minulom roku skupina vyplatila svojim akcionárom dividendy v celkovej výške 1,32 miliardy eur. Z toho 49 %, čiže 648 miliónov eur, pripadalo na Marka Mateschitza, syna a dediča zakladateľa spoločnosti Dietricha Mateschitza. Na konci roka 2025 firma podľa vlastných údajov zamestnávala 21.924 ľudí a pôsobila v 178 krajinách.
