Redakcia DAV DVA sa ohradila voči označeniu konšpiračné médium
Ročenke DAV DVA nedalo podľa redakcie minulé vedenie Fondu na podporu umenia na činnosť ani jediný cent.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Projekt DAV DVA sa tvrdo vyhraňuje voči hanlivému označeniu „konšpiračné médium“. Uviedla to redakcia DAV DVA v reakcii na pondelkové (24. 11.) vyjadrenia opozičnej poslankyne Národnej rady SR Jany Hanuliakovej (PS). Podľa redakcie môže navyše ísť o ohováranie či poškodenie dobrého mena projektu DAV DVA.
„Naše články poctivo pracujú so zdrojmi a tvrdenia a citácie zdôvodňujeme v priložených linkoch. Subjektívne postoje pochybného servera konspiratori.sk, kde je jeden jediný posudok politicky zaujatého pána Hardoša, nie sú objektívnym poznaním stavu veci, ale, naopak, prejavom diskreditačnej kampane voči projektu DAV DVA. V každom prípade, ide o ďalší z mnohých útokov na značku DAV DVA. Všetky útoky postupne sledujeme, analyzujeme a zaznamenávame,“ uviedla ďalej redakcia.
Opozičná členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Hanuliaková 24. novembra uviedla, že z rezervy predsedu vlády SR do obcí tento rok smerovalo približne 640.000 eur, pričom väčšina z nich skončila v koaličných samosprávach. Peniaze išli podľa Hanuliakovej aj na vydanie ročenky média DAV DVA či na úpravu priestorov organizácie zakladateľa dezinformačného portálu Hlavné správy.
„Pani poslankyni PS Jane Hanuliakovej pripomíname, že 5000 eur z Úradu vlády SR bolo použitých výhradne na tlač ročenky, o čom sme aj verejne informovali. Ide o projekt z verejných zdrojov a podmienkou je podporovať najmä projekty zamerané na verejnoprospešné účely, teda cieľom je podporiť projekty, ktorých výsledky slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov Slovenskej republiky. Účelom tejto ročenky je tiež informovať o spektre podujatí venovaných štátotvorným a pre slovenskú kultúru významným osobnostiam, ktoré mali/majú závažnú spoločenskú dôležitosť (v ročenke sú to napr. Ladislav Novomeský, Ján Nálepka, Alexander Dubček, Fraňo Kráľ, Vladimír Mináč, Miroslav Válek, Daniel Okáli, Vladimír Clementis, Ladislav Mňačko, Ladislav Ťažký),“ podčiarkla redakcia DAV DVA.
Ročenke DAV DVA nedalo podľa redakcie minulé vedenie Fondu na podporu umenia na činnosť ani jediný cent. „Použitie financií na tlač DAV DVA vieme kedykoľvek zdokladovať. Celá redakcia funguje na dobrovoľnosti,“ vyhlásila redakcia.
