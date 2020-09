Redukcia nákladov v Renaulte bude možno väčšia, než pôvodne plánoval

Paríž 9. septembra (TASR) - Francúzska automobilka Renault bude pravdepodobne musieť zredukovať náklady vo väčšej miere, než pôvodne oznámila koncom mája v rámci plánu reštrukturalizácie. Uviedol to šéf automobilky Luca de Meo v internej správe, ktorú zverejnila agentúra Reuters.



Koncom mája vedenie Renaultu oznámilo plán transformácie, v rámci ktorého reštrukturalizuje závody, obmedzí výrobu a zruší približne 15.000 pracovných miest, z toho 4600 vo Francúzsku. Ako vtedy firma uviedla, cieľom je do troch rokov zredukovať náklady o 2 miliardy eur.



Najnovšie však šéf spoločnosti dal najavo, že plánovaná redukcia nákladov nemusí stačiť. Ako uviedol, cieľom je dostať sa opäť na správnu cestu a čo najskôr vyriešiť kľúčový problém, ktorým sú financie a náklady.



"To znamená, že v rámci nášho úsilia znižovania nákladov budeme pravdepodobne musieť zájsť ešte ďalej," povedal Luca de Meo. Aký objem financií potrebuje firma ušetriť šéf Renaultu nezverejnil.