Redukcia úrokov v USA bude vhodná až neskôr, tvrdí predstaviteľka Fedu
Autor TASR
Washington 4. januára (TASR) - Nasledujúce zníženie úrokov v USA je pravdepodobne pomerne vzdialené, kým predstavitelia centrálnej banky nevyhodnotia výkonnosť ekonomiky po vlaňajšom uvoľňovaní menovej politiky. Uviedla to v sobotu (3. 1.) šéfka pobočky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) vo Philadelphii Anna Paulsonová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Predpokladám, že inflácia sa zmierni, trh práce sa stabilizuje a hospodársky rast dosiahne v tomto roku úroveň zhruba 2 %,“ povedala Paulsonová. „Ak sa to všetko stane, potom v neskoršej časti tohto roka pravdepodobne bude vhodná ďalšia mierna úprava úrokovej sadzby,“ dodala. Terajšiu výšku úrokov v USA Paulsonová považuje za stále trochu reštriktívnu a znižujúcu inflačné tlaky.
V minulom roku Fed zredukoval svoju kľúčovú úrokovú sadzbu celkovo o tri štvrtiny percentuálneho bodu na cieľové pásmo 3,5 % až 3,75 %. Urobil to prostredníctvom troch znížení o 25 bázických bodov. Fed pritom čelil tlaku zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa na agresívnejšiu redukciu sadzieb.
