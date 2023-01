Redukcia v Goldman Sachs zasiahla najmä investičné bankovníctvo

New York 12. januára (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs začala tento týždeň redukovať pracovné miesta, pričom prepúšťanie v najväčšej miere zasiahlo investičné bankovníctvo a divíziu Global Tradings, ktorá zahrnuje obchodovanie s dlhom a akciami. V týchto divíziách banka zrušila zhruba tretinu z celkového počtu redukciou dotknutých pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Už začiatkom týždňa jeden zo zdrojov oboznámený s informáciami uviedol, že prepúšťanie sa dotkne viac než 3000 pracovných miest. Ďalší zdroj teraz potvrdil, že banka s prepúšťaním už začala.



Rušenie pozícií v Goldman Sachs je súčasťou rozsiahlejšej redukcie naprieč bankovým sektorom, ktorý sa pripravuje na prípadnú globálnu recesiu. Rušenie miest oznámili aj ďalšie banky, napríklad Morgan Stanley ruší zhruba 1600 pozícií a HSBC oznámila prepustenie minimálne 200 ľudí.



V prípade Goldman Sachs bude súčasné prepúšťanie znamenať zredukovanie pracovnej sily o viac než 6 %. K záveru 3. štvrťroka minulého roka zamestnávala banka 49.100 ľudí. Za obdobie pandémie však zvýšila počet pracovných miest o viac než 10.000.



K rušeniu prichádza krátko pred zverejnením výsledkov za 4. kvartál minulého roka zo strany viacerých amerických bánk, pričom sa očakáva, že oznámia slabšie výsledky než pred rokom. Goldman Sachs by mala podľa analytikov zverejniť čistý zisk 2,16 miliardy USD (2,01 miliardy eur) a ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať medziročný pokles zisku banky až o 45 %.



(1 EUR = 1,0747 USD)