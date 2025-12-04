< sekcia Ekonomika
Referenčná suma pre dôchodok z 2. piliera na rok 2026 je 702,30 eura
Sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa v roku 2026 nemení a zostáva na úrovni 4 %.
Autor TASR
Bratislava 4. decembra (TASR) - Referenčná suma pre výplatu dôchodku z 2. dôchodkového piliera na rok 2026 je stanovená vo výške 702,30 eura. Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (SP), teda z 1. dôchodkového piliera. Táto suma je zároveň podmienkou výplaty starobného dôchodku z 2. dôchodkového piliera formou programového výberu. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Priblížil, že programový výber z 2. piliera sa uskutočňuje prostredníctvom dohody, v ktorej si sporiteľ s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS) určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu pritom je, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, musí byť vyšší ako referenčná suma.
V praxi to podľa neho znamená, že ak sporiteľovi v 2. pilieri budú v roku 2026 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z 1. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne prevyšujúcom sumu 702,30 eura, bude môcť požiadať príslušnú DSS o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v 2. pilieri jednorazovo.
Kontúr zároveň informoval, že sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa v roku 2026 nemení a zostáva na úrovni 4 %. Znamená to, že od 1. januára 2026 budú zamestnávatelia za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v 2. pilieri, odvádzať príspevky do vo výške 4 % jeho vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). Do 2. dôchodkového piliera si k 30. novembru 2025 podľa Kontúra odvádzalo príspevky 2.047.068 sporiteľov.
Dodal, že SP vypočítava a postupuje povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie na osobné dôchodkové účty sporiteľov v príslušných fondoch v DSS na mesačnej báze z vymeriavacieho základu zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby vo výške 4 % z vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie. Táto sadzba je platná od 1. januára 2024.
