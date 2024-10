Referendum o jadrovej elektrárni v Slovinsku čelí ústavnej sťažnosti

Ľubľana 16. októbra (TASR) - Slovinská mimoparlamentná strana Vesna podala v stredu ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu parlamentu usporiadať referendum o novej jadrovej elektrárni. Ekologicky zamerané zoskupenie žiada preskúmať ústavnosť referendovej otázky, pretože jej znenie považuje za zavádzajúce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Sťažovatelia žiadajú, aby ústavný súd pozastavil konanie referenda až do prijatia konečného rozhodnutia. Nezáväzné ľudové hlasovanie je naplánované na 24. novembra. Otázka znie: Podporujete realizáciu projektu JEK 2, ktorý spolu s ďalšími nízkouhlíkovými zdrojmi energie zabezpečí stabilné dodávky elektrickej energie? Skratka JEK 2 označuje druhý blok jadrovej elektrárne Krško.



Táto otázka je zavádzajúca a sugestívna, zdôraznila na tlačovej konferencii spolupredsedníčka strany Vesna Urša Zgojzniková. Spôsob, akým bola formulovaná, podľa nej obmedzuje slobodnú voľbu voliča. "Voličom sa podsúva, že nerozhodujú len o projekte JEK 2, ale aj o stabilných dodávkach elektriny v budúcnosti," vysvetlila Zgojzniková. Podľa jej názoru by bola v znení "Ste za JEK 2?" formulovaná oveľa spravodlivejšie.



So znením otázky mala predtým problémy aj koaličná strana Ľavica, ktorá ako jediná v slovinskom parlamente hlasovala proti uskutočneniu referenda. Otázku kritizovali aj viaceré environmentálne skupiny, mimovládne organizácie a odborníci. Na jar vyjadrila svoje pochybnosti aj právna služba parlamentu, ktorá konštatovala, že druhá časť otázky predstavuje výklad z pohľadu zástancov referenda. Referendová kampaň sa má oficiálne začať 25. októbra, teda mesiac pred konaním ľudového hlasovania.



Nový blok by mal stáť v areáli jedinej slovinskej jadrovej elektrárne Krško, ktorá sa nachádza približne 100 kilometrov východne od slovinskej metropoly Ľubľana. Investor projektu, štátna energetická spoločnosť Gen Energija, na jar odhadol náklady na výstavbu reaktorového bloku s výkonom 1000 až 1650 megawattov na 9,3 až 15,4 miliardy eur.