Refinancovanie nie je pre každého, ovplyvní ho aj odklad splátok

Bratislava 2. marca (TASR) - Dosahy pandemickej situácie na rodinné rozpočty a nižšie príjmy v domácnostiach sa odrazili aj v záujme o refinancovanie hypoték. Tie sú často jednou z najväčších položiek v domácom rozpočte a možné refinancovanie by prinieslo klientom nižšie mesačné splátky a úrokové sadzby.



"Refinancovanie hypotéky sa oplatí tým, ktorí majú úrokové sadzby vyššie ako 1 % p. a. Niektoré banky v súčasnosti poskytujú úrokové sadzby nižšie ako 0,5 %. Závisí to však aj od výšky úveru, pretože čím je nižší zostatok úveru, tým sú rozdiely vo výške splátok nižšie," vysvetlil odborník na osobné financie z Partners Group SK Ján Šuda. Pri hypotekárnych úveroch vo výške 100.000 eur môže byť rozdiel na splátke pri úrokoch 0,5 % a 1 % približne 30 – 40 eur mesačne.



Počas koronakrízy siahli klienti aj po odklade splátok hypoték. V rámci lex korona mohli žiadať o odklad na deväť mesiacov, bez negatívneho zápisu v úverovom registri. Odborníci na financie však upozorňovali, že by malo ísť o najkrajnejšie riešenie pri snahe o zlepšenie finančnej situácie. Po uplynutí tohto času mohli klienti požiadať aj o ďalší odklad splátok, ale už len so zápisom do úverového registra.



"Zápis v úverovom registri môže skomplikovať komunikáciu s bankami pri žiadosti o budúce úvery, ale aj pri záujme refinancovať hypotéku. Tú môže banka odmietnuť. Klient po využití odkladu splátok môže refinancovať úver až potom, ako banke preukáže dobrú platobnú disciplínu. Hovoríme o období 12 až 18 mesiacov bezproblémového splácania úveru," vyčíslil Šuda.