Reformy by mali SR posunúť v rebríčkoch podnikateľského prostredia

Bratislava 5. apríla (TASR) – Lepšia vymožiteľnosť práva, zníženie regulácií, zmena stavebného zákona či pozemkové úpravy, to sú oblasti, na ktoré by sa Slovensko malo zamerať na zlepšenie konkurencieschopnosti ekonomiky. Vyplýva to z materiálu Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v pondelok predstavilo Ministerstvo financií SR.



Krajina by sa mala posunúť vyššie v rebríčkoch podnikateľského prostredia Doing Business Svetovej banky alebo v indexe regulácií Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Napríklad v Doing Business by si Slovensko malo do roku 2024 polepšiť o štyri pozície a postúpiť zo súčasného 18. miesta v EÚ na 14. priečku.



„Výrazné bariéry pre podnikanie na Slovensku tvoria vysoké regulačné zaťaženie, neuspokojivú vymožiteľnosť práva, administratívne prekážky pre začatie podnikania a pomalé procesy pri získavaní stavebných povolení,“ uviedol rezort financií v dokumente.



Zlepšenie podnikateľského prostredia by mali priniesť okrem iného aj reformy v súdnictve. MF navrhuje vyhodnotiť doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov, reforma sa má zamerať aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej pomoci. Ako prvá má prísť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorú už odobrila vláda. Podnikateľom by mali pomôcť aj nástroj včasného varovania hroziaceho úpadku či zmeny v zákone o obchodnom registri.



Na zníženie regulácií rezort financií predpokladá každoročné prijímanie balíkov opatrení na zjednodušenie podnikania, zavedenie pravidla zrušenia dvoch regulácií za jednu novú či zavedenie ochrany pred neopodstatnene prísnejšími opatreniami, než vyžaduje legislatíva EÚ. Rezort financií ráta aj so zavedením dodatočných hodnotení účelnosti a opodstatnenosti súčasných regulácií. Výrazne sa má zrýchliť proces pozemkových úprav na 100 katastrálnych územiach ročne.