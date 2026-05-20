< sekcia Ekonomika
Regeneratívne poľnohospodárstvo ako cesta k budúcnosti potravín
Zdravá pôda, schopnosť krajiny zadržiavať vodu a ochrana biodiverzity sa stávajú kľúčovými témami moderného poľnohospodárstva.
Autor OTS
Bratislava 20. mája (OTS) - Aj preto sa spoločnosť Nestlé intenzívne venuje podpore regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré považuje za jeden zo základných pilierov udržateľnej budúcnosti potravín.
„Ak chceme byť dlhodobo udržateľní, musíme začať tam, kde vieme dosiahnuť najväčší efekt – u farmárov, s ktorými spolupracujeme,“ vysvetľuje Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť spoločnosti Nestlé pre Česko a Slovensko. Väčšina celkových emisií Nestlé totiž vzniká práve v poľnohospodárstve pri pestovaní a získavaní základných surovín. Ambicióznym cieľom firmy je preto zabezpečiť, aby do roku 2030 pochádzala minimálne polovica kľúčových komodít z fariem využívajúcich regeneratívne postupy.
Podpora regeneratívneho poľnohospodárstva sa podľa Šilhánovej nekončí pri deklaráciách. V Európe Nestlé spolupracuje s farmármi na pilotných projektoch, poskytuje im agronomické poradenstvo, finančné stimuly aj dlhodobé kontrakty, ktoré prinášajú väčšiu stabilitu a istotu plánovania.
Spoločnosť investuje do opatrení zameraných na zlepšovanie kvality pôdy, efektívnejšie hospodárenie s vodou a podporu biodiverzity. Súčasťou aktivít je aj rozvoj agrolesníctva či spolupráca s výskumnými inštitúciami.
Podľa Nestlé bude pre intenzívnejší prechod slovenského poľnohospodárstva na princípy regeneratívneho hospodárenia rozhodujúca väčšia otvorenosť farmárov voči novým postupom. Otvorenejší inovatívnym praktikám sú najmä mladí poľnohospodári, ktorí sú pripravení experimentovať a meniť tradičné spôsoby hospodárenia.
Dôležitú úlohu pritom zohráva vzdelávanie a praktické ukážky úspešných fariem. Aj preto sa Nestlé na Slovensku zapája do Platformy pre pôdu, ktorá prepája poľnohospodárov a podporuje výmenu skúseností z praxe. Práve vzájomné zdieľanie poznatkov a návštevy regeneratívnych fariem podľa spoločnosti výrazne prispievajú k rastúcemu záujmu o nové prístupy.
Suroviny pochádzajúce z regeneratívneho poľnohospodárstva sa postupne dostávajú aj do finálnych produktov spoločnosti. Ide najmä o obilniny, mlieko či zeleninu.
Takéto ingrediencie už dnes obsahujú napríklad produkty kategórie PetFood vyrábané v Maďarsku, obľúbené raňajkové cereálie či ovocné kapsičky Gerber určené deťom.
„Ak chceme byť dlhodobo udržateľní, musíme začať tam, kde vieme dosiahnuť najväčší efekt – u farmárov, s ktorými spolupracujeme,“ vysvetľuje Martina Šilhánová, manažérka pre udržateľnosť spoločnosti Nestlé pre Česko a Slovensko. Väčšina celkových emisií Nestlé totiž vzniká práve v poľnohospodárstve pri pestovaní a získavaní základných surovín. Ambicióznym cieľom firmy je preto zabezpečiť, aby do roku 2030 pochádzala minimálne polovica kľúčových komodít z fariem využívajúcich regeneratívne postupy.
Podpora farmárov aj praktické projekty
Podpora regeneratívneho poľnohospodárstva sa podľa Šilhánovej nekončí pri deklaráciách. V Európe Nestlé spolupracuje s farmármi na pilotných projektoch, poskytuje im agronomické poradenstvo, finančné stimuly aj dlhodobé kontrakty, ktoré prinášajú väčšiu stabilitu a istotu plánovania.
Spoločnosť investuje do opatrení zameraných na zlepšovanie kvality pôdy, efektívnejšie hospodárenie s vodou a podporu biodiverzity. Súčasťou aktivít je aj rozvoj agrolesníctva či spolupráca s výskumnými inštitúciami.
Čo potrebuje slovenské poľnohospodárstvo?
Podľa Nestlé bude pre intenzívnejší prechod slovenského poľnohospodárstva na princípy regeneratívneho hospodárenia rozhodujúca väčšia otvorenosť farmárov voči novým postupom. Otvorenejší inovatívnym praktikám sú najmä mladí poľnohospodári, ktorí sú pripravení experimentovať a meniť tradičné spôsoby hospodárenia.
Dôležitú úlohu pritom zohráva vzdelávanie a praktické ukážky úspešných fariem. Aj preto sa Nestlé na Slovensku zapája do Platformy pre pôdu, ktorá prepája poľnohospodárov a podporuje výmenu skúseností z praxe. Práve vzájomné zdieľanie poznatkov a návštevy regeneratívnych fariem podľa spoločnosti výrazne prispievajú k rastúcemu záujmu o nové prístupy.
Regeneratívne suroviny už nachádzajú miesto v produktoch
Suroviny pochádzajúce z regeneratívneho poľnohospodárstva sa postupne dostávajú aj do finálnych produktov spoločnosti. Ide najmä o obilniny, mlieko či zeleninu.
Takéto ingrediencie už dnes obsahujú napríklad produkty kategórie PetFood vyrábané v Maďarsku, obľúbené raňajkové cereálie či ovocné kapsičky Gerber určené deťom.