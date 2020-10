RegioJet od pondelka ruší spoje z Bratislavy do Viedne

Bratislava 26. októbra (TASR) – Dopravca RegioJet od pondelka pre obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu a zároveň aj pre dramatický pokles dopytu prerušuje prevádzku autobusových spojov z Bratislavy do Viedne a späť. Prerušenie má trvať do 15. novembra. Pre TASR to uviedol hovorca dopravcu Aleš Ondrůj. Ako upozornil dopravca Slovak Lines ešte v piatok (23. 10.), autobusové linky medzi metropolami Rakúska a Slovenska necháva v prevádzke. Informovala o tom hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.



„Situáciu budeme priebežne vyhodnocovať a ihneď, ako to bude možné, spojenie obnovíme,“ dodal Ondrůj s tým, že naopak, vlakové spojenia RegioJetu na trasách zo Slovenska do susedného Česka ostávajú nezmenené. „Vlaky jazdia na trase Bratislava – Praha a späť (trikrát denne v každom smere), rovnako ako na trase Košice – Praha a späť (raz denne v každom smere),“ dodal hovorca.



Ako uzavrel, cestujúci pre zrušenie autobusov na trase Bratislava – Viedeň majú nárok na plné vrátenie ceny lístku.



Generálny riaditeľ prepravcu Slovak Lines Pavol Labant však zdôraznil, že do Viedne a späť zostáva pre cestujúcich naďalej v prevádzke osem spojov – tie premávajú každé dve hodiny. „Kým neprídu obmedzenia zo strany kompetentných orgánov, budeme linku prevádzkovať do poslednej možnej chvíle. Chceme, aby sa mohli cestujúci bez problémov vrátiť domov," uzavrel Labant.



Dočasné prerušenie liniek medzi Bratislavou a Viedňou potvrdil aj prepravca FlixBus. TASR o tom informovala senior PR manažérka prepravcu Martina Čmielová. „Cestujúcich, ktorých sa prípadné zmeny týkajú, vždy aktívne kontaktujeme. Majú možnosť požiadať o storno rezervácie alebo zmeniť termín cesty do 15 minút pred plánovaným odjazdom spoja bez storno poplatku,“ vysvetlila Čmielová.



Ako dodala, FlixBus sa obmedzením prevádzky niektorých svojich spojov snaží minimalizovať ekonomické dôsledky. Ľudia totiž cestujú omnoho menej. „Situáciu aj našu aktuálnu ponuku pravidelne vyhodnocujeme a flexibilne reagujeme na zmenu bezpečnostných opatrení aj na vývoj dopytu,“ uzavrela Čmielová.