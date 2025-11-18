< sekcia Ekonomika
RegioJet podá na poľské železnice pre diskrimináciu sťažnosť EK
RegioJet uviedol, že jeho vlaky na trase Krakov - Varšava jazdia v priemere o osem až deväť minút dlhšie než spoje PKP Intercity a jedna súprava musí využívať obchádzku cez Zawiercie.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Český dopravca RegioJet pripravuje sťažnosť Európskej komisii, pretože sa cíti byť diskriminovaný poľskými štátnymi železničnými spoločnosťami. Tvrdí, že podniky zo skupiny PKP porušujú pravidlá hospodárskej súťaže, keď pri prideľovaní trás uprednostňujú štátne vlaky. Poľská spoločnosť obvinenia odmietla, informuje varšavský spravodajca podľa portálu Money.pl.
RegioJet uviedol, že jeho vlaky na trase Krakov - Varšava jazdia v priemere o osem až deväť minút dlhšie než spoje PKP Intercity a jedna súprava musí využívať obchádzku cez Zawiercie. Zakladateľ firmy Radim Jančura upozornil aj na odmietanie reklám RegioJetu na staniciach spravovaných PKP a na problémy s prístupom k informáciám o spojoch.
PKP Intercity reagovalo, že ako štátna spoločnosť koná transparentne a v súlade so zákonom. „PKP Intercity vedie svoju činnosť plne transparentne a v súlade s najvyššími etickými štandardmi a platnými právnymi predpismi,“ uviedlo tlačové oddelenie firmy.
RegioJet pôsobí v Poľsku od roku 2024 a prevádzkuje spoje medzi Krakovom, Varšavou a Prahou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
RegioJet uviedol, že jeho vlaky na trase Krakov - Varšava jazdia v priemere o osem až deväť minút dlhšie než spoje PKP Intercity a jedna súprava musí využívať obchádzku cez Zawiercie. Zakladateľ firmy Radim Jančura upozornil aj na odmietanie reklám RegioJetu na staniciach spravovaných PKP a na problémy s prístupom k informáciám o spojoch.
PKP Intercity reagovalo, že ako štátna spoločnosť koná transparentne a v súlade so zákonom. „PKP Intercity vedie svoju činnosť plne transparentne a v súlade s najvyššími etickými štandardmi a platnými právnymi predpismi,“ uviedlo tlačové oddelenie firmy.
RegioJet pôsobí v Poľsku od roku 2024 a prevádzkuje spoje medzi Krakovom, Varšavou a Prahou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)