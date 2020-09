RegioJet posilní pred piatkom kapacitu vlakov z Česka na Slovensko

Bratislava 14. septembra (TASR) – Dopravca RegioJet pracuje na tom, aby v nasledujúcich dňoch maximálne posilnil kapacitu svojich spojov z Česka do Košíc a Bratislavy. Reagoval tak na pondelkové rozhodnutie Slovenska preradiť Českú republiku do skupiny takzvaných rizikových krajín. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.



Dopravca predpokladá, že do piatka (18. 9.) bude chcieť mnoho občanov a návštevníkov SR využiť spojenie na Slovensko tak, aby sa vyhli karanténe. "Dá sa predpokladať, že dopyt po cestovaní bude vysoký. Zároveň RegioJet posilní kapacitu spojov na cesty späť zo Slovenska po nasledujúcom víkende," skonštatoval Ondrůj.



S prevádzkou spojov medzi Českom a Slovenskom počíta dopravca aj naďalej, zatiaľ obmedzenia neplánuje. "Ako najväčší dopravca na diaľkových trasách medzi ČR a Slovenskom máme zodpovednosť za zaistenie spojení aj v dobe zhoršenej pandemickej situácie," dodal hovorca.



Česko pribudne na zoznam takzvaných červených krajín. Potvrdil to premiér Igor Matovič (OĽANO) v pondelok na brífingu počas rokovania ústredného krízového štábu.