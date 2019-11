RegioJet rozšíri od 15. decembra prevádzku vlakových liniek v SR

Bratislava 18. novembra (TASR) – Dopravca RegioJet rozšíri od nedele 15. decembra prevádzku svojich vlakových liniek na Slovensku. Po novom ponúkne priame vlakové spojenie na trase Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Břeclav – Brno – Praha a späť. Ako o tom informoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj, jeden pár vlakových spojov bude ráno okolo 6.00 h vychádzať zo Žiliny v smere Bratislava, Břeclav, Brno, Praha a v popoludňajších a večerných hodinách pôjde naspäť v opačnom smere.



Priame spojenie vlakmi RegioJet s Bratislavou, Brnom či Prahou po novom dostanú ďalšie kľúčové miesta na Považí – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Púchov a Považská Bystrica, kde spoj zastaví s ohľadom na kapacitu trate len v smere z Prahy a Bratislavy do Žiliny.



Ako dodal hovorca, vznikne tak ideálne vlakové spojenie napríklad na cesty študentov za štúdiom do Brna, Bratislavy či Prahy. Rovnako podľa jeho slov vznikne pohodlné spojenie pre hostí kúpeľov v Piešťanoch či Trenčianskych Tepliciach. "Zaujímavé bude nové spojenie aj pre obchodných cestujúcich na služobných cestách či turistov. Medzi Prahou a Žilinou budú po novom jazdiť štyri spoje RegioJet denne," spresnil Ondrůj.



Vlaky RegioJet sa aj vďaka novému spojeniu vrátia na slovenskú vnútroštátnu trasu Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava a späť s novými zastávkami v Piešťanoch, Púchove alebo v Novom Meste nad Váhom. Nové vlakové spojenie vznikne predĺžením jedného páru súčasných vlakových spojov jazdiacich na trati Praha – Brno – Bratislava a späť. Spoj bude zo Žiliny vyrážať o 5.57 h smerom do Prahy, kam má plánovaný príchod o 12.42 h. V opačnom smere bude spoj štartovať z Prahy o 15.20 h s príchodom do Žiliny o 21.25 h.



Diaľkové vlaky RegioJet prepravili za tri štvrťroky tohto roku o 430.000 cestujúcich (o 10 %) viac, než za rovnaké obdobie minulého roku, spolu ide o 4,6 milióna cestujúcich. V tomto roku zároveň rozširuje RegioJet výrazne svoj vozový park. Dopravca plánuje budúci rok expandovať, zameria sa napríklad na Maďarsko a Ukrajinu.