RegioJet sa pripravuje na ukončenie trasy Bratislava – Komárno

Bratislava 21. septembra (TASR) – Dopravca RegioJet sa už pripravuje na ukončenie prevádzky na trase Bratislava – Komárno v decembri tohto roka. Zahŕňa to najmä prípravy na hromadné prepúšťanie zamestnancov. Dopravca tvrdí, že musel začať s týmito krokmi, aby dodržal zákonné lehoty, keďže Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR doposiaľ nerozhodlo, ako bude zabezpečená prevádzka vlakov na tejto trase od 13. decembra, kedy vyprší zmluva s RegioJetom.



Hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj poznamenal, že hromadné prepúšťanie zamestnancov má jasný zákonný postup. Musí sa najprv prerokovať so zamestnancami, potom oficiálne nahlásiť na úrad práce a až po 30 dňoch, pokiaľ úrad práce nestanoví inak, môže začať plynúť výpovedná lehota.



"RegioJet opakovane žiadal ministerstvo dopravy, aby rozhodlo najneskôr do 15. septembra. Opakovane upozorňoval na to, že po tomto termíne musí začať s krokmi, ktoré vyžaduje zákon v súvislosti s ukončením prevádzky a nebude už možné garantovať ďalšie zaistenie prevádzky," zdôraznil Ondrůj.



Podotkol, že rezort dopravy dodnes žiadne rozhodnutie neprijal a nie je jasné, ako bude na tejto trase od 13. decembra zabezpečená doprava. "Kritická situácia na trase Bratislava - Komárno vznikla preto, že ministerstvo sa oneskorilo vo všetkých termínoch, ktoré sa týkali súťaže na nového dopravcu po ukončení zmluvy s RegioJetom. Termín ukončenia zmluvy je pritom známy desať rokov," dodal hovorca.



Skonštatoval, že súťaž bola ministerstvom dopravy vyhlásená neskoro, podmienky boli nastavené tak, že žiadny z dopravcov sa do nej nemohol prihlásiť a po jej neúspechu ministerstvo doposiaľ nerozhodlo o ďalšom postupe.



RegioJet je podľa hovorcu pripravený urobiť maximum pre riešenie ďalšieho postupu. "Sme pripravení koordinovať kroky s dopravcom, ktorý bude na trati jazdiť od 13. decembra, a to vrátane dohody o prevzatí trás, o koordinácii postupu voči zamestnancom, či prípadnom využití vhodného vozového parku, ako sú napríklad poschodové súpravy, bez ktorých nie je možné zaistiť dostatočnú kapacitu najmä na ranných špičkových spojoch," priblížil Ondrůj.



Vzniknutá situácia podľa dopravcu vnáša neistotu do veľa oblastí – okrem cestujúcich a zamestnancov ide napríklad o využívanie cestovných dokladov Bratislavskej integrovanej dopravy, celkovú prepravnú kapacitu, keďže v rannej špičke prepravujú vlaky viac ako 700 cestujúcich na jeden vlak, či výšku dotácií, ktorú štát bude za riešenie v tejto krízovej situácii platiť.