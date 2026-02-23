< sekcia Ekonomika
RegioJet tento rok ponúkne dve autobusové linky do Chorvátska
Prvý spoj vyrazí 29. mája.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Spoločnosť RegioJet v letnej sezóne 2026 vypraví dve medzinárodné autobusové linky z Prahy cez Brno a Bratislavu do Chorvátska. Predaj cestovných lístkov už bol spustený, ceny sa začínajú na 35,9 eura. Uviedol to Lukáš Kubát, PR manažér a hovorca spoločnosti RegioJet.
Jedna linka zamieri na juh Chorvátska do deviatich letovísk, napríklad do Zadaru, Šibeniku, Trogiru či Splitu, kde sa ceny lístkov začínajú na 39,9 eura. Z Bratislavy bude tento spoj odchádzať o 21.30 h, pričom na pobrežie dorazí nasledujúce ráno. Prvý spoj vyrazí 29. mája. Do polovice júna budú autobusy premávať trikrát týždenne (v utorok, piatok a nedeľu), od 12. júna denne až do prvého septembrového týždňa. Posledný sezónny spoj je naplánovaný na 21. septembra.
Druhá linka povedie na sever Kvarnerského zálivu do Rijeky a Crikvenice, pričom cena lístka sa začína na 35,9 eura. Odchod z Bratislavy je naplánovaný na 23.15 h. Linka do Rijeky a Crikvenice odštartuje 12. júna a počas celej sezóny bude premávať trikrát týždenne (v utorok, piatok a nedeľu). Posledný sezónny spoj je rovnako naplánovaný na 21. septembra.
„O spoje do Chorvátska je medzi našimi cestujúcimi každoročne veľký záujem a často bývajú vypredané do posledného miesta, preto odporúčame rezervovať si lístok s dostatočným predstihom. Naše žlté autobusy predstavujú dostupnú a pohodlnú alternatívu k individuálnej automobilovej doprave,“ uviedla Dita Tomešová, výkonná riaditeľka autobusovej dopravy RegioJet.
