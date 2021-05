RegioJet: Zrušenie súťaže na trať BA–Komárno predstavuje stratu dôvery

Bratislava 7. mája (TASR) – Zrušenie súťaže na železničnú trať Bratislava – Komárno predstavuje stratu dôvery celého trhu v postupy Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Tvrdí to súkromný dopravca RegioJet. Hlavným dôvodom, prečo sa nikto neprihlásil, je podľa neho zle nastavený systém, nie krátke termíny v súťaži.



Hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj skonštatoval, že nikto z dopravcov už neverí v ozajstný záujem o férové súťaženie dotovaných vlakov na Slovensku. Medzi hlavné príčiny nedôvery podľa neho patrí najmä to, že neexistuje transparentný harmonogram, ktorý by vopred určoval, ktoré trate sa kedy budú súťažiť a deklaroval by jasný zámer ministerstva verejné zákazky na železnici súťažiť.



"Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má uzavretú dlhodobú zmluvu na svoje dotované vlaky tak, že zmluva má preferenčný vzťah k ZSSK a neráta s tým, že všetky dotované výkony sa musia postupne súťažiť podľa transparentného harmonogramu," priblížil Ondrůj ďalší dôvod nedôvery. Nová zmluva podľa neho zostala v režime "koľko ZSSK prerobí, toľko štát musí dofinancovať".



Zdôraznil, že na trhu preto existuje obrovská nevyváženosť, čo pre všetkých nových dopravcov znamená obrovské riziko. To je podľa neho dôvod, prečo nemajú dôveru v postupy ministerstva.



Podľa RegioJetu sa dá akceptovať aj to, že minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) celý systém zdedil. "Pre obnovenie dôvery by mal ale okamžite vymeniť tých úradníkov, ktorí takto celý systém zámerne pokrivili a aj na piatykrát zmenili súťaž na fiasko. Je potrebné začať úplne od čistého stola a zmeniť celý systém tak, aby bol jasný záujem štátu na transparentnom sťažení dotovaných liniek," tvrdí hovorca spoločnosti.