Liptovský Mikuláš 23. októbra (TASR) – Región Liptov vstupuje do nadchádzajúcej zimnej sezóny s novým logom. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Darina Bartková vysvetlila, že je čitateľnejšie a jednoduchšie v duchu aktuálnych trendov.



Región charakterizujú hory, pasienky, termálne pramene, vodná priehrada a množstvo prírodných či ľudskou rukou vytvorených atrakcií. Tie sa spájajú pod značku Liptov v tvare červeného lichobežníka. "Už dlhšiu dobu sme sa pohrávali s myšlienkou, ako upraviť našu značku tak, aby sme jej vliali novú energiu, no zároveň sme nechceli žiadnu revolúciu. Výsledkom našich snáh je nové čitateľnejšie a graficky jednoduchšie logo destinácie Liptov. Pozmenilo sa písmo a jemne sme tiež upravili farebnosť loga, no zostali sme stále pri červenej," povedala Bartková.



Ťažiskové sezóny pre Liptov sú leto a zima. Vynovenú značku bude destinácia používať postupne, a to od nástupu aktivít smerujúcich k propagácii a samotnému rozbehu nadchádzajúcej zimnej sezóny. Novú zimnú sezónu na Liptove otvoria 2. decembra na Chopku, kde sa symbolicky stretnú Liptáci a Horehronci.